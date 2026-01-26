Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn στην Κύπρο ξεκινά!

Από σήμερα, ο ΟΠΑΠ προχωρά στο rebranding του και υιοθετεί επίσημα τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn. Η αλλαγή του brand σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης, στην οποία η αναβάθμιση της εμπειρίας διασκέδασης του πελάτη μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

Η έναρξη μιας νέας εποχής

Το rebranding σε Allwyn αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, η οποία θα προσφέρει συναρπαστικότερες εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις για τους πελάτες της εταιρείας στην Κύπρο. Συνολικά, υλοποιείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που εστιάζει σε νέες και βελτιωμένες προτάσεις, καθώς και στην συνολική αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων της εταιρείας. Σημειώνεται ότι το rebranding των καταστημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, εντός του έτους.

Το rebranding του ΟΠΑΠ, με την αξιοποίηση του σύγχρονου, διεθνούς και «φρέσκου» brand της Allwyn, «τροφοδοτεί» τη συνολική εξέλιξη της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσής της με τους πελάτες – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές – και την ανταπόκριση στις ολοένα και εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες τους.

Το rebranding στην πράξη

Η εποχή της Allwyn ξεκινά με σεβασμό στο ισχυρό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. Η εμπορική επωνυμία αλλάζει, αλλά το DNA και η κληρονομιά της εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτα!

Ειδικότερα, το rebranding σε Allwyn δεν αλλάζει την ονομασία και την ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ κ.ο.κ.. Τα παιχνίδια που οι Κύπριοι πελάτες εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, με υπεύθυνο τρόπο.

Αναλλοίωτη θα παραμείνει και η εστίαση της εταιρείας στην κοινωνική προσφορά, μέσα από ακόμα μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Παιδείας, του Πολιτισμού και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Ταυτόχρονα, η προστασία των παικτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, μέσα από την εφαρμογή ενός εκτενούς πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren.

Η Allwyn διεθνώς

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει στις λοταρίες και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, δραστηριοποιείται από το 2013, όταν και πραγματοποίησε την επένδυση της στον ΟΠΑΠ, υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ανά τον κόσμο, η Allwyn δίνει έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης (casual gaming).