Ρίξτε τη χοληστερόλη με έξυπνη δίαιτα σε 2 μέρες - Η βρώμη είναι το μυστικό

Οι συμμετέχοντες είχαν μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή συνδυασμό παραγόντων όπως αυξημένο βάρος, υψηλότερη αρτηριακή πίεση και διαταραχές σε σάκχαρο και λιπίδια, που ανεβάζουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και διαβήτη. Το ζητούμενο των ερευνητών ήταν να δουν αν μια «συμπιεσμένη» διατροφική παρέμβαση με βρώμη μπορεί να αφήσει μετρήσιμο αποτύπωμα στα λιπίδια – όχι απλώς σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σε πραγματικές μετρήσεις αίματος.

Η «συνταγή» της μελέτης

Στην εντατική παρέμβαση των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Και οι δύο ακολούθησαν δίαιτα μειωμένων θερμίδων (περίπου 1.100-1.200 θερμίδες ανά ημέρα). Η διαφορά έγκειτο στο περιεχόμενο: η μία έτρωγε πρακτικά βρώμη 3 φορές την ημέρα, βρασμένη σε νερό, δηλαδή συνολικά 300 γραμμάρια ημερησίως (100 γρ. ανά γεύμα). Επιτρεπόταν μόνο μικρή ποσότητα από συγκεκριμένα φρούτα ή λαχανικά ως «συνοδευτικό». Η ομάδα ελέγχου έκανε εξίσου υποθερμιδική δίαιτα, αλλά χωρίς βρώμη.

Παράλληλα, οι ερευνητές έτρεξαν και μια δεύτερη, ξεχωριστή παρέμβαση. Αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 80 γραμμάρια βρώμης την ημέρα για 6 εβδομάδες, χωρίς τον ίδια θερμιδική αυστηρότητα και χωρίς να περιορίζεται τόσο έντονα η υπόλοιπη διατροφή. Η λογική ήταν απλή: να συγκριθεί το «σοκ» του διημέρου, με μια πιο ήπια, καθημερινή προσθήκη του δημητριακού για μεγαλύτερο διάστημα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Και στις δύο ομάδες της διήμερης παρέμβασης υπήρξε βελτίωση, κάτι αναμενόμενο, αφού αμφότερες ακολούθησαν δίαιτα μειωμένων θερμίδων. Όμως, η ομάδα που έφαγε σχεδόν αποκλειστικά βρώμη είχε πιο έντονο αποτέλεσμα: η χοληστερόλη μειώθηκε περίπου κατά 8% και η επιβλαβής LDL περίπου κατά 10%, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες και για εβδομάδες μετά τη διήμερη δίαιτα – όταν είχαν επιστρέψει στην κανονική τους διατροφή, χωρίς την ίδια παρέμβαση – και αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα στη χοληστερόλη παρέμεινε εμφανές μέχρι και την 6η εβδομάδα.

Αντίθετα, στην παρέμβαση των 6 εβδομάδων με 80 γρ. βρώμης ημερησίως, τα οφέλη ήταν πολύ πιο περιορισμένα. Με απλά λόγια: η βρώμη φαίνεται να «δουλεύει» πιο έντονα, όταν δίνεται σε υψηλή δόση και ταυτόχρονα υπάρχει θερμιδικός περιορισμός, όχι απλώς ως ένα ακόμη τρόφιμο μέσα στη συνήθη καθημερινότητα.

Το πιθανό «κλειδί»: Αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου

Η ομάδα προσπάθησε να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό και έστρεψε το ενδιαφέρον στο μικροβίωμα του εντέρου. Μετά τη διήμερη δίαιτα με βρώμη, καταγράφηκαν αλλαγές στη σύνθεση των βακτηρίων, αλλά και στα προϊόντα του μεταβολισμού τους. Οι ερευνητές περιγράφουν ότι ορισμένα εντερικά βακτήρια φαίνεται να «διασπούν» συστατικά της βρώμης και να παράγουν ενώσεις (όπως φαινολικά παράγωγα) που συνδέονται με καλύτερο μεταβολισμό των λιπιδίων.

Οπότε, η βρώμη δεν λειτουργεί μόνο σαν «φυτική ίνα» που κάνει καλό. Σε αυτή τη δοσολογία και υπό αυτές τις συνθήκες, φαίνεται να πυροδοτεί μια αλυσίδα αλλαγών στο έντερο, που μπορεί να επηρεάζει τελικά και τη χοληστερόλη.

Συμπέρασμα

Αξίζει να κρατήσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μιλάμε για μικρή δοκιμή (συνολικά 68 συμμετέχοντες) και για μια παρέμβαση πολύ συγκεκριμένη: υψηλή ποσότητα βρώμης και σημαντικός περιορισμός θερμίδων, έστω και μόνο για 2 ημέρες. Δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι «η βρώμη αντικαθιστά τα φάρμακα» ή ότι μια δίαιτα-εξπρές ταιριάζει σε όλους.

Ωστόσο, ως εύρημα, είναι ενδεικτικό: σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, μια σύντομη και στοχευμένη παρέμβαση μπορεί να αφήσει μετρήσιμο αποτύπωμα στην LDL χοληστερόλη, πιθανώς μέσω αλλαγών στο μικροβίωμα. Το επόμενο βήμα, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, είναι να φανεί αν ένα τέτοιο διήμερο σχήμα, όταν επαναλαμβάνεται περιοδικά, έχει πραγματικά πιο σταθερό, μακροπρόθεσμο προληπτικό αποτέλεσμα.