Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί ο 30χρονος για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί ο 30χρονος για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

 27.01.2026 - 12:05
Στο κελί ο 30χρονος για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Στην έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο 8 ημερών προχώρησε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 30χρονου φερόμενου δράστης της απόπειρας φόνου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής κατά ατόμου 32 ετών, στη Λάρνακα. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας.

Το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει εύλογη υποψία για διάπραξη των αδικημάτων και σύνδεση του υπόπτου. Ο 30χρονος συνελήφθη στα κατεχόμενα χθες και μετά από ενέργειες μέσω της Δικοινοτικής Ομάδας Επαφής, παραδόθηκε στα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση. Το όχημα του 30χρονου εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στις Βρυσούλλες της επαρχίας Αμμοχώστου.

Εναντίον του υπόπτου η αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν «απόπειρα φόνου, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, μαχαιροφορία, τραυματισμό ατόμου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης».

Το θύμα της απόπειρας νοσηλεύεται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία το θύμα, το απόγευμα της Παρασκευής «δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο άτομο». Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, «διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε σοβαρή κατάσταση τρίμηνο βρέφος- Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο - Συνελήφθη ο πατέρας
«Γεμίσαμε γάρους»: Οδηγός πάρκαρε «κύριος» σε θέσεις ΑμεΑ σε υπεραγορά στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία
Θα φάτε καλά: Κλείσε «ραντεβού» με τη ναπολιτάνικη πίτσα στην καρδιά της Λευκωσίας – Το calzone που θα σε συνεπάρει
Έκκληση: Αναστάτωση σε περιοχή της Λευκωσίας - Χάθηκε ο Spinny - Δείτε φωτογραφία του
Γρίπη Α’: Θλίψη μετά τον θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού - Η επαρχία που κρατά την «πρωτιά» στις νοσηλείες
Θέλετε να κλείσετε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο στη Λεμεσό για τα καρναβάλια; Πόσο θα «κλάψει» η τσέπη σας - Δείτε τιμές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάτοικος Κύπρου ο Αλέσιο Ντα Κρουζ – Περνάει ιατρικά και υπογράφει!

 27.01.2026 - 11:59
Επόμενο άρθρο

Ρίξτε τη χοληστερόλη με έξυπνη δίαιτα σε 2 μέρες - Η βρώμη είναι το μυστικό

 27.01.2026 - 12:32
Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Λετυμπιώτης: «Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα διαφανεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  27.01.2026 - 11:30
Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

Ολγκίν: «Είναι πολύ δύσκολο να διοργανωθεί μια συνάντηση 5+1 χωρίς πρόοδο, προσπαθώ να πιέσω...»

  •  27.01.2026 - 11:44
Σοβαρή υπόθεση με βρέφος: Με αυτά τα αδικήματα είναι αντιμέτωπος ο πατέρας που συνελήφθη

Σοβαρή υπόθεση με βρέφος: Με αυτά τα αδικήματα είναι αντιμέτωπος ο πατέρας που συνελήφθη

  •  27.01.2026 - 10:52
Φειδίας Παναγιώτου: Τηρεί σιγή ιχθύος μετά το προσβλητικό σχόλιο που προκάλεσε σάλο

Φειδίας Παναγιώτου: Τηρεί σιγή ιχθύος μετά το προσβλητικό σχόλιο που προκάλεσε σάλο

  •  27.01.2026 - 10:16
Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

Έκθεση-καταπέλτης για το Τμήμα Δασών: Προβληματικές συμβάσεις, καθυστερημένα έσοδα και ελλιπής έλεγχος

  •  27.01.2026 - 09:01
Παραπέμφθηκαν σε δίκη οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες - Ελεύθεροι υπό όρους, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Παραπέμφθηκαν σε δίκη οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες - Ελεύθεροι υπό όρους, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  27.01.2026 - 09:55
Ανακοίνωσε δέκα υποψήφιους για τις Βουλευτικές το «Άλμα» - Το who is who τους

Ανακοίνωσε δέκα υποψήφιους για τις Βουλευτικές το «Άλμα» - Το who is who τους

  •  27.01.2026 - 10:44
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  27.01.2026 - 11:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα