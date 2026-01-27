Στο κελί ο 30χρονος για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Το Δικαστήριο ανέφερε πως υπάρχει εύλογη υποψία για διάπραξη των αδικημάτων και σύνδεση του υπόπτου. Ο 30χρονος συνελήφθη στα κατεχόμενα χθες και μετά από ενέργειες μέσω της Δικοινοτικής Ομάδας Επαφής, παραδόθηκε στα μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και τέθηκε υπό κράτηση. Το όχημα του 30χρονου εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στις Βρυσούλλες της επαρχίας Αμμοχώστου.

Εναντίον του υπόπτου η αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν «απόπειρα φόνου, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών, μαχαιροφορία, τραυματισμό ατόμου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης».

Το θύμα της απόπειρας νοσηλεύεται στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία το θύμα, το απόγευμα της Παρασκευής «δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο άτομο». Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, «διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ