Μπουζούκια στην Αθήνα: Τα μεγάλα μουσικά σχήματα της σεζόν - Ποιοι καλλιτέχνες τραγουδούν πού αυτή την περίοδο

Η Αθήνα αποτελεί σταθερό προορισμό για λάτρεις της live μουσικής και των μπουζουκιών, με σχήματα που φέρνουν στη σκηνή μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού σε έντεχνο, λαϊκό, pop και mainstream ρεπερτόριο. Οι πίστες της πόλης έχουν ανοίξει για τη σεζόν 2025-2026 και πολλά από τα σχήματα συνεχίζουν ανάμεσα σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο, με εμφανίσεις που αξίζει να γνωρίζεις πριν κλείσεις τραπέζι.

Hotel Ermou – Άννα Βίσση

Η απόλυτη σταρ της ελληνικής σκηνής, Άννα Βίσση, εμφανίζεται στο Hotel Ermou, παρουσιάζοντας ένα δυναμικό, πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει τις διαχρονικές επιτυχίες της με σύγχρονες στιγμές.

Βοτανικός Live Stage – Γιώργος Σαμπάνης & Νίκος Μακρόπουλος

Ένα από τα πιο δυνατά σχήματα της σεζόν στην Ιερά Οδό: ο Γιώργος Σαμπάνης συναντά τον Νίκο Μακρόπουλο στο Βοτανικό, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με λαϊκό και σύγχρονο χαρακτήρα που κρατάει την πίστα ζωντανή μέχρι αργά.

Ποσειδώνιο – Θοδωρής Φέρρης & Ανδρομάχη

Στο κλασικό Ποσειδώνιο, το σχήμα του Θοδωρή Φέρρη με την Ανδρομάχη προσφέρει δυνατές βραδιές με αγαπημένα λαϊκά και ποπ τραγούδια, ιδανικό για όσους θέλουν ενέργεια και χορό.

Άνοδος – Πλούταρχος & Γονίδης

Ένα «old-school» λαϊκό δίδυμο που αγαπήθηκε από γενιές ακροατών, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Σταμάτης Γονίδης εμφανίζονται μαζί στο σχήμα «Ανοδος», φέρνοντας παραδοσιακή λαϊκή φωνή και κέφι στην πίστα.

Fantasia Live – Νίκος Οικονομόπουλος

O Νίκος Οικονομόπουλος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Fantasia Live στην Παραλιακή, σε ένα πρόγραμμα με μεγάλη γκάμα επιτυχιών και έντονο λαϊκό χαρακτήρα.

VOG Club Athens – Πέτρος Ιακωβίδης- Ρία Ελληνίδου

Στο VOG εμφανίζεται ο Πέτρος Ιακωβίδης, με ένα σύγχρονο λαϊκό πρόγραμμα που συνδυάζει τραγούδι και ενέργεια μέχρι το πρωί.

Theama Athens – Έλλη Κοκκίνου & Χρήστος Μενιδιάτης

Το σχήμα της Ελλης Κοκκίνου με τον Χρήστο Μενιδιάτη στο Theama Athens παντρεύει pop και λαϊκά στοιχεία, προσφέροντας ένα από τα πιο full-energy προγράμματα στις κεντρικές πίστες.

Κέντρο Αθηνών – Κωνσταντίνος Αργυρός & Δέσποινα Βανδή

Ένα από τα πιο λαμπερά residencies της σεζόν: ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή τραγουδούν μαζί στο Κέντρο Αθηνών, συνδυάζοντας επιτυχίες από το λαϊκό και pop ρεπερτόριο.

Enastron – Νατάσα Θεοδωρίδου & Σάκης Ρουβάς

Στο Enastron, η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου και ο διεθνώς γνωστός Σάκης Ρουβάς συναντιούνται σε ένα σχήμα που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του κοινού με τη συχνότητα και την ποιότητα των εμφανίσεών του.

Αθηναία – Λευτέρης Πανταζής & Άντζελα Δημητρίου

Ο θρυλικός Λευτέρης Πανταζής με την Άντζελα Δημητρίου εμφανίζονται μαζί στο σχήμα «Αθηναία», προσφέροντας ένα από τα πιο δυνατά και νοσταλγικά λαϊκά προγράμματα της σεζόν.

YTON The Music Show – Νίκος Βέρτης (με LILA / Josephine)

Ο Νίκος Βέρτης συνεχίζει στο YTON με δυνατές εμφανίσεις, είτε solo είτε με συμμετοχές όπως η LILA ή η Josephine, συνδυάζοντας πιο pop-λαϊκή αύρα σε κάθε live βραδιά.

Fever / Mezzo Athens – Πέγκυ Ζήνα & Αναστάσιος Ράμμος

Η Πέγκυ Ζήνα με τον Αναστάσιο Ράμμο εμφανίζονται σε σκηνές όπως το Mezzo Athens, συνδυάζοντας κλασικό λαϊκό και σύγχρονη τραγουδιστική ενέργεια.

Romeo Club – Κατερίνα Λιόλιου & Νικηφόρος

Στο Romeo Club, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Νικηφόρος αποτελούν ένα από τα πιο προσεγμένα pop-λαϊκά σχήματα, που απευθύνονται σε νεανικό κοινό και υπόσχονται περάσματα με χορό και τραγούδι σε κάθε βραδιά.