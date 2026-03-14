Αυτή είναι η απόλυτη πολεμική μηχανή που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν - Δείτε φωτογραφία

Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλεται ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του αμερικανικού στόλου, το USS Tripoli (LHA-7), ένα πλοίο που στην πράξη λειτουργεί ως «μικρό αεροπλανοφόρο» και κινητή βάση πεζοναυτών.

Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα σκάφη αμφίβιων επιχειρήσεων που διαθέτει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η αποστολή του δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά στρατευμάτων, αλλά επεκτείνεται στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην αεροπορική υποστήριξη, στην αμφίβια εισβολή και στην προβολή ισχύος σε ολόκληρες περιοχές επιχειρήσεων.

Το USS Tripoli ανήκει στην κλάση America, τη νεότερη γενιά αμφίβιων επιθετικών πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθελκύστηκε το 2017 και εντάχθηκε σε ενεργό υπηρεσία το 2020, αποτελώντας το δεύτερο πλοίο της κλάσης. Η κλάση αυτή σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως πλατφόρμα αεροπορικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ως βάση για μεγάλης κλίμακας αποβατικές επιχειρήσεις.

Το μέγεθός του είναι εντυπωσιακό. Το πλοίο έχει μήκος περίπου 257 μέτρα, πλάτος πάνω από 32 μέτρα και εκτόπισμα που φτάνει περίπου τους 45.000 τόνους όταν είναι πλήρως φορτωμένο. Η πρόωση γίνεται από ισχυρούς αεριοστρόβιλους που αποδίδουν περίπου 70.000 ίππους, επιτρέποντας στο πλοίο να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 κόμβων.

Το πλήρωμα του πλοίου ξεπερνά τους 1.200 ναύτες, ενώ μπορεί να μεταφέρει περίπου 1.700 πεζοναύτες, μαζί με τον εξοπλισμό και τα οχήματά τους. Σε επιχειρησιακή ανάπτυξη, το πλοίο μετατρέπεται σε κινητή βάση που μπορεί να μεταφέρει στρατεύματα, να διοικεί αποβατικές επιχειρήσεις και να υποστηρίζει αεροπορικές αποστολές κοντά στις ακτές.

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του USS Tripoli είναι το τεράστιο κατάστρωμα πτήσεων που θυμίζει αεροπλανοφόρο. Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει ένα πλήρες «αεροπορικό σμήνος» με μαχητικά αεροσκάφη, μεταγωγικά tilt-rotor και επιθετικά ελικόπτερα. Σε μια τυπική διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει περίπου 10 μαχητικά F-35B Lightning II, 12 μεταγωγικά MV-22 Osprey και μέχρι 16 ελικόπτερα διαφόρων τύπων.

Τα αεροσκάφη που επιχειρούν από το πλοίο περιλαμβάνουν επίσης βαρέα ελικόπτερα CH-53K King Stallion, επιθετικά AH-1Z Viper, πολλαπλού ρόλου UH-1Y Venom και ελικόπτερα υποστήριξης MH-60S. Με αυτό τον συνδυασμό το Tripoli μπορεί να εκτελεί αποστολές μεταφοράς στρατευμάτων, επιθέσεις ακριβείας, αναγνώριση, διάσωση και εναέρια υποστήριξη σε αποβατικές επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο οπλισμού το πλοίο διαθέτει συστήματα αυτοάμυνας υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ αυτών βρίσκονται εκτοξευτές πυραύλων Rolling Airframe Missile (RAM) και Evolved Sea Sparrow (ESSM) για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, όπως πυραύλων ή αεροσκαφών. Επιπλέον διαθέτει το σύστημα εγγύς άμυνας Phalanx CIWS, ένα ταχύτατο πυροβόλο 20 χιλιοστών που λειτουργεί ως «τελευταία γραμμή άμυνας» απέναντι σε εισερχόμενους πυραύλους. Στο πλοίο υπάρχουν επίσης βαριά πολυβόλα και πυροβόλα μικρότερου διαμετρήματος για προστασία από μικρά σκάφη.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προηγμένα ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα ραντάρ αεροπορικής επιτήρησης και ελέγχου πυρός, καθώς και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που μπορούν να εντοπίζουν, να παρεμβάλλουν ή να παραπλανούν εχθρικούς αισθητήρες και πυραύλους.

Η σχεδίαση της κλάσης America δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αεροπορική ισχύ. Σε αντίθεση με παλαιότερα αμφίβια πλοία, το Tripoli διαθέτει μεγαλύτερους χώρους συντήρησης αεροσκαφών, μεγαλύτερες δεξαμενές καυσίμων και εκτεταμένα υπόστεγα, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει συνεχείς επιχειρήσεις μαχητικών F-35B.

Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο τα πλοία αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται συχνά ως «Lightning carriers», δηλαδή μικρά αεροπλανοφόρα που μπορούν να επιχειρούν με μαχητικά πέμπτης γενιάς. Με αυτή τη δυνατότητα μπορούν να προσφέρουν αεροπορική ισχύ σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μεγάλα αεροπλανοφόρα ή αεροπορικές βάσεις.

Η παρουσία ενός τέτοιου πλοίου σε περιοχές όπως τα Στενά του Ορμούζ έχει ιδιαίτερη σημασία. Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου, καθώς από εκεί περνά μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Η ανάπτυξη του USS Tripoli μαζί με χιλιάδες πεζοναύτες δείχνει τη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να μεταφέρουν άμεσα στρατιωτική ισχύ και να δημιουργούν κινητές βάσεις επιχειρήσεων κοντά σε κρίσιμες περιοχές.

Με απλά λόγια, το USS Tripoli δεν είναι απλώς ένα ακόμη πολεμικό πλοίο. Πρόκειται για μια πλωτή στρατιωτική βάση, ικανή να μεταφέρει στρατό, αεροσκάφη, ελικόπτερα και βαριά οπλικά συστήματα, να διοικεί επιχειρήσεις και να παρεμβαίνει σε κρίσεις οπουδήποτε στον κόσμο. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που η αποστολή του στη Μέση Ανατολή θεωρείται μια κίνηση υψηλού στρατηγικού συμβολισμού.

