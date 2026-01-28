Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο με απίστευτη θέα, αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

Στο κατώφλι του παρθένου φυσικού τοπίου του Ακάμα, μόλις 20 χιλιόμετρα από την Πάφο, κάνει την εμφάνισή του το Φως — ένα εστιατόριο που δεν υπόσχεται απλώς ένα γεύμα, αλλά μια βαθιά πολυαισθητηριακή εμπειρία της Ανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο εντυπωσιακό εστιατόριο ανήκει στο υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Cap St Georges Hotel & Resort που έρχεται για να αναβαθμίσει το γαστρονομικό του προφίλ και να προστεθεί στην υπόλοιπη γκάμα των εξαιρετικών του εστιατορίων.

Το νέο εστιατόριο σκαρφαλωμένο στο ψηλότερο σημείο της φύσης, εκεί όπου το απέραντο γαλάζιο συναντά ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα που, σύμφωνα με τον μύθο, λάτρευε η Κλεοπάτρα, το Φως μεταμορφώνεται καθημερινά σε έναν ναό ουσιαστικής πολυτέλειας. Έναν χώρο αφιερωμένο στην ανθρώπινη σύνδεση, την πνευματική επαφή και τον χρόνο που αποκτά πραγματική αξία. Το εστιατόριο βρίσκεται στην ανανεωμένη πλατεία Αγίου γεωργίου Πέγειας σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλο με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Το όνομά του —Φως— βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στο φυσικό τοπίο, στο παιχνίδι του φωτός πάνω στη θάλασσα, αλλά και στη γαστρονομική του φιλοσοφία. Μια κουζίνα που αντλεί έμπνευση από τις ρίζες της φύσης και τους αυθεντικούς καρπούς της, μετατρέποντας κάθε πιάτο σε μια γιορτή απλότητας, ισορροπίας και αυθεντικότητας.

Το Φως δεν είναι απλώς μια νέα άφιξη στον γαστρονομικό χάρτη της Πάφου. Είναι μια εμπειρία που μένει ως φυλαχτό στη μνήμη — σε όσα βλέπεις, γεύεσαι και νιώθεις.

Το νέο εστιατόριο του Cap St Georges Hotel & Resort διαθέτει έναν υψηλής αισθητικής και γούστου χώρου όπου κυριαρχούν οι γήινες αποχρώσεις, το ξύλο, και η πέτρα. Η υπερμεγέθης εξωτερική του βεράντα είναι χωρητικότητας 300-400 ατόμων και είναι ιδανική για τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ ο εσωτερικός του χώρος είναι ιδιαίτερα ατμοσφαιρικός, φιλόξενος αποπνέει οικειότητα και ζεστασιά.

Εδώ θα απολαύσεις καλοφτιαγμένα, υψηλής γαστρονομίας πιάτα μεσογειακής κουζίνας, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, εξαιρετικές κοπές κρεάτων, ωμές επιλογές ψαριών από ceviche μέχρι tartare αλλά και μακαρονάδες, σαλάτες και μια πολύ καλή κάβα ντόπιων και ξένων κρασιών. Το μενού του εστιατορίου υπογράφει ο Έλληνας σεφ Λευτέρης Καρέλης ο οποίος είναι γέννημα θρέμμα της Κρήτης. Ξεκίνησε τη μαγειρική του σταδιοδρομία στο Costa Navarino, εργάστηκε στο Παρίσι, τις Κάννες και σε φημισμένα εστιατόρια του Λονδίνου. Στην Ελλάδα, αφού εργάστηκε δίπλα σε γνωστούς chef έγινε head chef στο En Plo και στο Riviera Coast. Έκτοτε έχει εργαστεί σε upscale εστιατόρια σε ελληνικά νησιά και στην Ελλάδα.

