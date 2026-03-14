Άγρια συμπλοκή σε οικία στη Λεμεσό: Νεαροί με όπλα επιτέθηκαν στους ένοικους και προκάλεσαν ζημιές - Χειροπέδες σε 19χρονο

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν σε συγκεκριμένη οικία, όπου σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι ένοικοι, ενώ βρίσκονταν εντός της οικίας, άγνωστοι κτύπησαν την πόρτα και αφού τους άνοιξαν, εισήλθαν με τη βία, εφτά περίπου πρόσωπα, τα οποία έφεραν κουκούλες και κρατούσαν όπλα. Οι παραπονούμενοι ανέφεραν επίσης, ότι οι δράστες προκάλεσαν ζημιές σε διάφορα σημεία τη οικίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθη το πρωί σήμερα με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, ένα πρόσωπο ηλικίας 19 ετών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.