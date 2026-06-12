Υπόθεση 14χρονου Στυλιανού: «Ένδειξη άμεσου κινδύνου» - Όλα όσα είπε ο ποινικός ανακριτής

Η επόμενη δικάσιμος είναι τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 11:00 κατά την οποία αναμένεται να συνεχιστεί η αντεξέταση του κ. Ανδρέου.

Καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας ο ποινικός ανακριτής έκανε λόγο σε απαντήσεις του για την υποχρέωση καθηκόντως γνώσης της κατάστασης από τους κατηγορούμενους για τις συνθήκες αναφέροντας επίσης ότι όταν ένα παιδί προβαίνει σε απόπειρα αυτοκτονίας αυτό από μόνο του συνιστά «ένδειξη άμεσου κινδύνου» και δεν μπορεί κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τυποποιημένα κριτήρια.

Επιπλέον σε σχέση με την φερόμενη απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάιο του 2019 αναφέρθηκε από τον δικηγόρο Ανδρέα Χρίστου ότι δεν επιβεβαιώνεται επιστημονικά πως οι μώλωπες κάτω από το πηγούνι προέρχονταν από κάννη όπλου, με τον ποινικό ανακριτή να αναφέρει ότι «δεν υπήρχε τέτοια επιστημονική μαρτυρία».

Στο επίκεντρο της αντεξέτασης βρέθηκαν επίσης διάφορα τεκμήρια και υπηρεσιακά έγγραφα, με την υπεράσπιση να επιχειρεί να αναδείξει ότι δεν προκύπτει σαφής ενημέρωση ή εισήγηση στους προϊσταμένους για λήψη μέτρων προστασίας του ανήλικου από τους λειτουργούς βάσης.

Συγκεκριμένα, στην υποβολή ότι οι υφιστάμενοι της κατηγορούμενης 10 (η οποία ήταν συντονίστρια της Μονάδας πρόληψης αξιολόγησης και παρέμβασης κατά την περίοδο 2017–2019) δεν ενημέρωσαν για τις συνθήκες ώστε να δοθούν οδηγίες, ο ποινικός ανακριτής απάντησε ότι η κατηγορούμενη θα έπρεπε καθηκόντως να λαμβάνει γνώση και να ενημερώνεται για τις συνθήκες.

Τέθηκε επίσης το τεκμήριο 48 από το σχολείο του Στυλιανού ημερομηνίας Σεπτεμβρίου 2019, στο οποίο ο Στυλιανός περιγράφεται «ως ένα παιδί ευδιάθετο με φίλους που περνούσε καλά, που ήταν στην φάρμα του πατέρα του και δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από τα μαθησιακά».

Αναφέρθηκε επίσης ότι βάσει τεκμηρίου 33 δεν υπήρχε εισήγηση προς την κατηγορούμενη 10 για λήψη μέτρων για την προστασία του Στυλιανού και απομάκρυνσης από την οικία του, με τον ποινικό ανακριτή να διατηρεί τη θέση ότι καθηκόντως όφειλε να είχε γνώση για τις συνθήκες.

Ο ποινικός ανακριτής είπε επίσης ότι στην περίπτωση του Στυλιανού, εφόσον ο ίδιος δεν επιθυμούσε ψυχολογική στήριξη και η οικογένεια δεν συνεργαζόταν, θα μπορούσε να είχε ζητηθεί δικαστικό διάταγμα που να υποχρεώνει τους γονείς να του παρέχουν ψυχιατρική ή ψυχολογική βοήθεια.

Απαντώντας σε ερώτηση για το από πού προκύπτουν τα ευρεία καθήκοντα των λειτουργών κοινωνικής ευημερίας, ο μάρτυρας ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, όταν ένα παιδί προβαίνει σε απόπειρα αυτοκτονίας αυτό από μόνο του συνιστά «ένδειξη άμεσου κινδύνου» και δεν μπορεί κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τυποποιημένα κριτήρια.

Στη συνέχεια εξετάστηκε το Τεκμήριο 47, που αφορά την κατάθεση της λειτουργού βάσης, με βάση την οποία η υπεράσπιση παρέπεμψε σε απόσπασμα σύμφωνα με το οποίο ο λειτουργός βάσης προβαίνει στη δική του αξιολόγηση κινδύνου και, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εισηγείται στους προϊσταμένους τη λήψη μέτρων προστασίας ή απομάκρυνσης ανηλίκου. Με βάση αυτό η θέση της υπεράσπισης ήταν ότι η σχετική ευθύνη ανήκει στον λειτουργό βάσης και όχι στον επόπτη ή συντονιστή.

Τέλος, κατατέθηκε ως Τεκμήριο 50 επιστολή της τότε διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας τον Νοέμβριο 2018. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι είχε εξετάσει το έγγραφο στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ ο Δικαστής διευκρίνισε ότι η αλήθεια του περιεχομένου του θα αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση. Η υπεράσπιση υπέβαλε ότι από την επιστολή προκύπτει μόνο πως στους έκτακτους λειτουργούς ανατίθεται μικρότερος φόρτος εργασίας και όχι ότι αποκλείονται από τη διαχείριση σοβαρών υποθέσεων, ενώ υπέβαλε το ερώτημα γιατί κατηγορείται η κατηγορούμενη 10 και όχι ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την αντεξέταση του ποινικού ανακριτή από τον δικηγόρο Άγγελο Αντονέλλο για την κατηγορούμενη 8 η οποία ήταν λειτουργός βάσης από τον Μάιο του 2017. Αναδείχθηκε ότι στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούσαν δύο διακριτά κλιμάκια, της προληπτικής παρέμβασης και της ενδοοικογενειακής βίας, με τον διαχωρισμό τους να ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2018 και υποστηρίχθηκε ότι για περιστατικά βίας που προέκυπταν μετά τις 13 Σεπτεμβρίου 2018 αρμόδιοι ήταν οι λειτουργοί του κλιμακίου βίας του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας Στροβόλου.

Επισημάνθηκε επίσης ότι κατά συγκεκριμένο χρόνο που είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, η κατηγορούμενη 8 δεν υπηρετούσε ακόμη στο Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας Λατσιών.

Η υπεράσπιση ανέφερε ότι η κατηγορούμενη είχε διερευνήσει την αναφορά του 2016 και είχε προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, επικαλούμενη καταχωρήσεις που αναφέρονται σε κατ’ οίκον επίσκεψη και επαφές με την οικογένεια.

Σε επόμενες ερωτήσεις, ο κ. Αντονέλλος επιχειρηματολόγησε ότι η πελάτιδα του αξιολόγησε την κατάσταση και έκρινε σκόπιμη τη συνέχιση της παρακολούθησης και στήριξης της οικογένειας. Ο μάρτυρας, ωστόσο, ανέφερε ότι από τις καταχωρήσεις φαίνεται πως πέραν της σχετικής συζήτησης δεν προέκυπταν άλλες ουσιαστικές ενέργειες πέραν της συνέχισης της παρακολούθησης της οικογένειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα περιστατικά του Σεπτεμβρίου 2018, όταν είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο διαχωρισμός των δύο κλιμακίων. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι μόλις η κατηγορούμενη 8 έλαβε γνώση των πληροφοριών για περιστατικά βίας συνέταξε και απέστειλε ενημερωτικά σημειώματα προς το αρμόδιο κλιμάκιο βίας, με τον ποινικό ανακριτή να το επιβεβαιώνει. Ωστόσο διατήρησε τη θέση ότι υπήρχαν αναφορές για προβληματικές συνθήκες διαβίωσης τις οποίες η λειτουργός είχε διαπιστώσει ιδίοις όμμασι, ενώ παράλληλα δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία παρά τις αναφορές για σωματική και ψυχολογική βία. Από την πλευρά του, ο κ. Αντονέλλος υπέβαλε ότι η κατηγορούμενη 8 δεν είχε υπηρεσιακή υποχρέωση να προβεί η ίδια σε καταγγελία προς την Αστυνομία.

Αναφορά έγινε και σε επίσκεψη της κατηγορούμενης στο σχολείο του Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την οποία ο ανήλικος αρνήθηκε ότι υπήρξε περιστατικό βίας. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η ευθύνη για λήψη άμεσων μέτρων προστασίας ανήκε στο κλιμάκιο βίας και όχι στην πελάτισσά της, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα η απομάκρυνση του Στυλιανού από την οικογένειά του δεν θα εξυπηρετούσε το συμφέρον του.

Σε ερώτηση σχετικά με τα διατμηματικά εγχειρίδια διαδικασιών, τέθηκε η θέση ότι αυτά ουδέποτε κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση. Ο κ. Αντονέλλος κατέληξε υποβάλλοντας ότι η πελάτισσά του εκτέλεσε όλα τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν βάσει της νομοθεσίας, θέση με την οποία ο ποινικός ανακριτής δήλωσε ότι διαφωνεί.

Σημειώνεται ότι κατά την διαδικασία τέθηκε ο προβληματισμός σε σχέση με την χρήση των πρακτικών της διαδικασίας και την δυνατότητα αυτά να είναι διαθέσιμα καθημερινά, με τον δικαστή να αναφέρει ότι η αναζήτηση της ακριβούς διατύπωσης είναι εξαιρετικά δύσκολη και δαιδαλώδης και θα πρέπει να αποφεύγεται ωστόσο σημείωσε ότι όταν υπάρχει ανάγκη το δικαστήριο θα επιλύει το ζήτημα κατά περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019, με το Δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, εάν η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.