ΑρχικήΚοινωνίαNέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν
Nέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν

 14.03.2026 - 09:54
Nέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν

Στις 12 Μαρτίου 2026 εκδόθηκε από την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας νέο Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023.

Στο νέο Διάταγμα περιλαμβάνονται πρόσθετες διατάξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση υλικών και προϊόντων, όπως μαλλί, προβιές και κοπριά, πρόνοιες σχετικά με τη σφαγή των ζώων από τις επηρεαζόμενες ζώνες και την κουρά δίχηλων ζώων και νέα ημερομηνία σχετικά με τη διαδικασία συγκομιδής, περισυλλογής, μεταφοράς, διακίνησης και ενσίρωσης ζωοτροφών.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και οι απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση δίχηλων ζώων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τη διακίνηση ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τις επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις ή χώρους όπου εκτίθενται στο κοινό δίχηλα ζώα σε επηρεαζόμενες ζώνες.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Αρχή καθορίζει με απόφασή της τις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοικητικού προστίμου μέχρι €5.000.

Το νέο Διάταγμα, 12ης Μαρτίου 2026, αντικαθιστά το προηγούμενο Διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2026.

Οι οδηγίες διακίνησης οχημάτων για την κοπή, συγκομιδή, ετοιμασία και μεταφορά ενσιρώματος βρίσκονται σε αυτόν τον σύνδεσμο.

LIVE: Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο - Γιατί ο Τραμπ καυχιέται για την επίθεση στη νήσο Χαργκ

LIVE: Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο - Γιατί ο Τραμπ καυχιέται για την επίθεση στη νήσο Χαργκ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήκωσαν στον αέρα stealth βομβαρδιστικά Β-2, βομβαρδίζοντας το νησί Χαργκ, με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα, την στιγμή που το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

