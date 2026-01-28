Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλουν εφαρμοσμένη μάθηση αλλά «κόβουν» τα εργαστήρια Βιολογίας - Κίνδυνος για την επιστημονική επάρκεια των μαθητών

 28.01.2026 - 16:13
Θέλουν εφαρμοσμένη μάθηση αλλά «κόβουν» τα εργαστήρια Βιολογίας - Κίνδυνος για την επιστημονική επάρκεια των μαθητών

Έντονες ανησυχίες εκφράζει ο Σύνδεσμος Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ για τον σχεδιασμό της νέας κατεύθυνσης, προειδοποιώντας για «αποσύνδεση» των Επιστημών Ζωής από τη Βιολογία και ζητώντας άμεση εργαστηριοποίηση του μαθήματος.

Στο επίκεντρο της κριτικής του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ βρίσκεται η νέα κατεύθυνση 5β, η οποία εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη γεφύρωση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παρόλο που η μεταρρύθμιση υπόσχεται ταχύτερη επαγγελματική ένταξη και απόκτηση δεξιοτήτων με άμεση αξιοποίηση, φαίνεται να δημιουργεί σοβαρά εκπαιδευτικά και επιστημονικά κενά που θέτουν σε κίνδυνο το συμφέρον των μαθητών.

Επαγγέλματα Υγείας χωρίς... επαρκή Βιολογία;

Η νέα κατεύθυνση προετοιμάζει μαθητές για κρίσιμους ρόλους, όπως βοηθούς φαρμακείων, μικροβιολογικών εργαστηρίων και προσωπικό σε μονάδες φροντίδας και ευεξίας. Ωστόσο, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει το παράδοξο γεγονός ότι μαθητές που θα εργάζονται δίπλα σε επιστημονικό προσωπικό υγείας ενδέχεται να μη διδάσκονται συστηματικά και επαρκώς το μάθημα της Βιολογίας. Επισημαίνεται μάλιστα πως η επιστημονική ακρίβεια σε αυτά τα ζητήματα δεν είναι δευτερεύουσα, αλλά αποτελεί το θεμέλιο για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα κληθούν να προσφέρουν οι αυριανοί επαγγελματίες.

Το «αγκάθι» των ελλιπών εργαστηρίων

Μια από τις πιο ηχηρές επισημάνσεις της ανακοίνωσης αφορά το γεγονός ότι η Βιολογία παραμένει το μοναδικό μάθημα Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση που δεν είναι πλήρως εργαστηριοποιημένο. Η απουσία αυτής της διάστασης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία της κατεύθυνσης 5β για εφαρμοσμένη και βιωματική μάθηση. Σύμφωνα με τους Βιολόγους, η έλλειψη εργαστηρίων υπονομεύει την κατανόηση βασικών εννοιών υγείας και περιορίζει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργώντας μια σημαντική αναντιστοιχία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς στόχους και την πράξη.

Πρόταση για «Εφαρμοσμένη Βιολογία»

Ως λύση στις υφιστάμενες στρεβλώσεις, ο Σύνδεσμος εισηγείται τη δημιουργία ενός νέου μαθήματος με τίτλο «Εφαρμοσμένη Βιολογία» ή «Βιολογία Β’». Το μάθημα αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στοχευμένες γνώσεις ανθρώπινης βιολογίας και πρόληψης, ενώ θα ενσωμάτωνε το περιεχόμενο της «Πράσινης Μετάβασης», καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Βιολογικής Επιστήμης. Η πρόταση περιλαμβάνει την υποστήριξη της μάθησης μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες, εναρμονίζοντας το πρόγραμμα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.

Ο Σύνδεσμος καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ σε έναν ουσιαστικό διάλογο πριν παγιωθούν ρυθμίσεις που θα δημιουργήσουν «εκπαιδευτικές στρεβλώσεις». «Η επιστημονική ακρίβεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμέλιο ασφάλειας και ποιότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.

