Βαρύ πένθος για τον θάνατο του 33χρονου Αργύρη - Εγκαταλείπει σύζυγο και δύο ανήλικα κοριτσάκια - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:30 στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου Αλαμάνου στην Ορμήδεια.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλληπητήρια η ώρα 11:00 στην εκκλησία.



Ο 33χρονος εγκαταλείπει σύζυγο και δύο ανήλικα κοριτσάκια. Θερμή παράκληση της οικογένειας αντι στεφάνων να γίνουν εισφορές προς την οικογένεια.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβούλιου Ορμήδειας:

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Αργύρη Γεωργίου, ενός νέου ανθρώπου μόλις 33 ετών.



Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.



Παράλληλα, ενημερώνουμε τους κατοίκους της κοινότητας ότι η Καρναβαλίστικη Παρέλαση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί.



Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από κοινού από τους διοργανωτές και τα συμμετέχοντα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του εκλιπόντος.



Αιωνία του η μνήμη.