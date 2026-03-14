Πρόεδρος Δημοκρατίας: Από την πρώτη στιγμή η Πολιτεία στάθηκε δίπλα στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσού

Στην παρέμβαση του κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι επιθυμεί να συζητήσει μαζί με τις κοινοτικές Αρχές για τις εκκρεμότητες, ενδεχόμενα προβλήματα που έχουν προκύψει με στόχο την επάνοδο των κατοίκων της περιοχής στην πλήρη κανονικότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε θλίψη για την απώλεια δύο συμπατριωτών μας κατά τις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι «η μνήμη τους μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε καταστροφή βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες και κοινότητες που δοκιμάζονται».

Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες προς τους Πρόεδρους και μέλη των τοπικών Αρχών των Κοινοτήτων «για τη συνεργασία, για την προθυμία, τη συνδρομή σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια που συνεχίζεται εδώ και οκτώ μήνες. Οφείλω επίσης, γιατί συχνά είναι αποδέκτης μόνο κριτικής, να ευχαριστήσω ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό για την αμεσότητα και την ταχύτητα που υλοποιούνται τα μέτρα που εξαγγείλαμε, ενώ θα μου επιτρέψετε, προτού ξεκινήσω να ευχαριστήσω και όλους τους εθελοντές, τις επιχειρήσεις, τον κάθε συμπολίτη μας, για την έμπρακτη αλληλεγγύη που επέδειξαν τόσο την ώρα της κρίσης αλλά και στη συνέχεια.

Η υπευθυνότητα της Κυβέρνησης μας για άμεση ανακούφιση των συμπολιτών μας που επλήγησαν, αποδεικνύεται από το οικονομικό μέγεθος των μέτρων που λάβαμε ως κυβέρνηση. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς κινητοποιηθήκαμε αμέσως και θέσαμε σε ενεργοποίηση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με ένα συνολικό προϋπολογισμό περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ και οι ενέργειές μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων με στόχο πρωτίστως τη στήριξη των πληγεισών οικογενειών, την αποκατάσταση κατοικιών και περιουσιών, την επαναδραστηριοποίηση του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων, την αποκατάσταση των υποδομών και των δικτύων και φυσικά την περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, για την άμεση στήριξη των κοινοτήτων αμέσως στις 25 Ιουλίου καταβλήθηκαν περίπου 400.000 ευρώ για κάλυψη των έκτακτων αναγκών των Κοινοτικών Συμβουλίων. Παράλληλα, πήραμε ένα κονδύλιο 850.000 ευρώ για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των πυρόπληκτων κοινοτήτων, ενώ κατά το τρέχον έτος αναμένεται να διατεθούν στις 17 κοινότητες πυροσβεστικά οχήματα. Πρέπει να δούμε και τα μαθήματα που μαθαίνουμε μέσα από τέτοιες κρίσεις. Άρα 17 πυροσβεστικά οχήματα που θα αγοραστούν σε ανοικτό διαγωνισμό από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, η οποία τρέχει τις διαδικασίες. Ο σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί τις προηγούμενες μέρες. Το αναγκαίο ποσό θα διατεθεί από τον λογαριασμό που ανοίχτηκε από το Γενικό Λογιστήριο για να τρέξουν αμέσως οι διαδικασίες για την οικονομική στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Επιπλέον, να αναφέρω ότι τον Φεβρουάριο του 2026 καταβλήθηκαν 20.000 στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεράποντα ως αντισταθμιστικό για την αναβάθμιση του Πάρκου, αφού διαθέτει πυροσβεστικό όχημα και δεν θα παραχωρηθεί.

Ανακοινώνω επίσης σήμερα την απόφαση που έχουμε λάβει. Τα λεφτά που έδωσαν οι επιχειρήσεις, ο κόσμος δεν θα τα κρατήσει η κεντρική κυβέρνηση. Αυτά τα λεφτά ανακοινώνω σήμερα ότι θα κατανεμηθούν σε όλους εσάς. Μιλάμε για ένα υπολειπόμενο ποσό 890 χιλιάδες ευρώ, τα οποία θα δοθούν στις κοινότητες για έργα που εσείς θα επιλέξετε. Σας καλώ να αξιοποιήσετε αυτό το κονδύλι, να προωθήσετε, να υλοποιήσετε έργα της επιλογής σας, τα οποία απαιτούνται. Την ίδια στιγμή έχουν δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους να σταθούν δίπλα σας, εκεί και όπου χρειάζεται, να σας βοηθήσουν για την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Θα προχωρήσουμε αμέσως με αυτή την κατανομή των 890 χιλιάδων ευρώ».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι «μαζί με τις κοινότητες στηρίξαμε αμέσως κατά προτεραιότητα τις οικογένειες, τα νοικοκυριά, όλους αυτούς που επηρεάστηκαν. Καταβάλαμε αμέσως ένα ποσό των 2,3 εκατομμυρίων για κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπου 300 οικογένειες που έχασαν 296 οικίες ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις κατοικίες τους, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων και την κάλυψη άμεσων βασικών αναγκών αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη».

Σημείωσε επίσης ότι από την πρώτη μέρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο, 246 ενήλικες και 88 παιδιά έχουν φιλοξενηθεί σε χώρους προσωρινής διαμονής.

Πρόσθεσε ότι «σημαντικό ποσό για τις δαπάνες φιλοξενίας καταβλήθηκε από ιδιωτικούς οργανισμούς που φιλοξένησαν τα παιδιά, τους πληγέντες στα υποστατικά. Από τις αρχές του Σεπτέμβρη εφαρμόστηκε επίσης πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για περίοδο μέχρι και δύο χρόνια. Μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν επιδοτηθεί 134 οικογένειες, ενώ 89 από αυτές εξακολουθούν μέχρι αυτή τη στιγμή να επωφελούνται από το μέτρο. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων. Ο ΟΚΥΠΥ εγκατέστησε δύο κέντρα υποστήριξης, το Δημοτικό Σχολείο Σουνίου και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Αγίου Θεράποντα. Οι λειτουργοί του ΟΚΥΠΥ συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να επισκέπτονται τις κοινότητες, να παράσχουν στήριξη εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο.

Την ίδια στιγμή, με τα άλλα μέτρα του κράτους για στήριξη των κοινοτήτων, κρίθηκε σημαντικό όπως καταγραφούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι ο κάθε συμπολίτης μας που έχει ανάγκη λάβει τις απαραίτητες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης. Για αυτό τον λόγο κλιμάκια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε συνεργασία πάντα με εσάς, με τους Κοινοτάρχες, βρίσκονται καθημερινά στις πληγείσες περιοχές. Οι Υπηρεσίες παρείχαν μέχρι σήμερα στήριξη, καθοδήγηση και δικτύωση σε περίπου 280 οικογένειες, αλλά και οικονομική βοήθεια για κάλυψη έκτακτων, βασικών ή εξειδικευμένων αναγκών που προέκυψαν. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα η κοινωνική στήριξη και θα συνεχιστεί για όσο χρειάζεται, με επιτόπιες επισκέψεις κλιμακίων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, πάντα σε συνεργασία με τους Κοινοτάρχες. Εσείς θα μας πείτε πού προκύπτει ανάγκη για να συνεχίσουν να προσφέρονται και αυτές οι υπηρεσίες.

Πέραν των όσων προανέφερα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν επιχορηγήσει την ανέγερση των ακόλουθων Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας.

Στην Κοινότητα Βάσα Κοιλανίου έχουμε ένα πρόγραμμα 24ωρης φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας και κατ’ οίκον φροντίδας.

Στην Κοινότητα Σούνι Ζανατζιά πρόγραμμα Βρεφοκομικού- Παιδικού Σταθμού, στην Κοινότητα Συλίκου πρόγραμμα 24ωρης φροντίδας ενηλίκων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας και κατ'οίκον φροντίδας.

Έρχομαι τώρα στο θέμα της επιδιόρθωσης των ζημιών σε περιουσίες και ιδιαίτερα στην αποκατάσταση των κατοικιών που αποτέλεσε το μεγαλύτερο και το πιο σύνθετο έργο που κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ένα τόσο εκτεταμένο και οικονομικά γενναιόδωρο σχέδιο αποκατάστασης περιουσιών που καταστράφηκαν. Αξιολογήθηκαν περίπου 940 αιτήσεις και ήδη έχει αρχίσει η σταδιακή καταβολή των αποζημιώσεων. Συνολικά εκτιμώνται οι αποζημιώσεις γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή καταγράφηκαν 520 κατοικίες, εκ των οποίων 215 καταστράφηκαν ολοσχερώς και 305 υπέστησαν μερικές ζημιές μαζί με κάποιες άλλες αποθήκες, επαγγελματικά υποστατικά.

Για κατοικίες που δεν είναι ασφαλισμένες και καταστράφηκαν ολοσχερώς παραχωρήθηκε οικονομική στήριξη για πλήρη αποκατάσταση με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, για κατοικίες που υπέστησαν ζημιές γίνεται εκτίμηση με βάση επικαιροποιημένο πίνακα τιμών, ενώ για ασφαλισμένες κατοικίες καταβάλλεται το αφαιρετέο ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης.

Για τις περιπτώσεις οικογενειών των οποίων οι κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης άδειας ανοικοδόμησης το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει εναλλακτικές λύσεις. Μεταξύ αυτών των λύσεων είναι και η υιοθέτηση ειδικών κριτηρίων στους υπό αναθεώρηση κανονισμούς της διάθεσης κρατικής γης, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

Ο πρωτογενής μας τομέας υπέστη επίσης μεγάλες ζημιές και ακριβώς για αυτό, με επιτακτικό στόχο τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου και την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, λάβαμε άμεσα στοχευμένες αποφάσεις. Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ σε 1435 γεωργούς και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, προκηρύξαμε δύο διαδοχικά σχέδια για την επαναδραστηριοποίηση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή, δύο σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν περίπου 1140 αιτήσεις, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές αξιολογήσεις και ήδη έχει καταβληθεί ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 842 δικαιούχους που αντιστοιχεί στις προκαταβολές αυτό το ποσό, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα και με την πρόοδο υλοποίησης των απαιτούμενων δράσεων από εσάς, από τους ίδιους τους δικαιούχους.

Παράλληλα, από την 1η Αυγούστου 2025 μέχρι και το τέλος Ιουλίου του 2026 χαρίζεται ενοίκιο και θα χαρίζεται ενοίκιο που αφορά 250 περίπου συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακής και κρατικής γης για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς και τουρκοκυπριακά υποστατικά που έχουν καταστραφεί.

Την ίδια στιγμή προχωρήσαμε με την απόκτηση ζωτικών υποδομών. Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την ΑΗΚ για την ανταπόκριση της να προχωρήσει τάχιστα στην πλήρη αποκατάσταση του δικτύου με ένα κόστος περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για αντικατάσταση χιλιομέτρων καμένου δικτύου. Έθεσε την ΑΗΚ σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία στην οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί και το έκανε με επιτυχία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, η ΑΗΚ παραχώρησε στους κατοίκους των πληγεισών κοινοτήτων δωρεάν λογαριασμούς ρεύματος για δύο μήνες, ύψους 500 ευρώ για κάθε νοικοκυριό.

Η ΑΤΗΚ αποκατάστησε και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από τις 25 Ιουλίου του 2025, ενώ το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας αποκαταστάθηκε κατά 75% μέχρι το τέλος Ιουλίου και πλήρως μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2025.

Ταυτόχρονα, σε κατοίκους που είχαν ανάγκη παρασχέθηκαν προσωρινές υπηρεσίες διαδικτύου, ενώ για τον μήνα Αύγουστο, η ΑΤΗΚ δεν χρέωσε τους λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών των κατοίκων των πληγεισών κοινοτήτων. Επιπλέον, παραχωρήθηκαν τον Αύγουστο του 2025 φορητοί υπολογιστές, οι οποίοι διανεμήθηκαν σε πυρόπληκτες οικογένειες και το συνολικό κόστος της αποκατάστασης των υπηρεσιών της ΑΤΗΚ ανήλθε πέραν των 110 χιλιάδων ευρώ.

Στα δίκτυα ύδρευσης που όλοι γνωρίζουμε τη σημαντικότητά τους, έχουν ήδη εκτελεστεί εργασίες συνολικού ύψους 300 χιλιάδων ευρώ. Αφορούν υλικά, εξαρτήματα, εξοπλισμό, γεννήτριες, υδροφόρες, υπηρεσίες και μηχανήματα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας των επηρεαζόμενων δικτύων, ενώ συμπληρωματικά προκηρύχθηκε και σχέδιο χορηγιών για προμήθεια γεννητριών από τις κοινότητες. Εγκρίναμε το σχέδιο αυτό, ήταν και παγκύπριο, εγκρίναμε 39 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Οι 33 αφορούν κοινότητες στην επαρχία Λεμεσού».

Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «από την πρώτη στιγμή αποτελεί προτεραιότητα μέσα από ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που καλύπτει όλες τις πτυχές της αποκατάστασης και του οποίου η πλειονότητα των προβλεπόμενων παρεμβάσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Θα χρειαστεί χρόνο να δούμε τα αποτελέσματα. Τα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας από την πρώτη στιγμή αξιολόγησαν όλες τις περιοχές. Από γεωλογικές επισκοπήσεις εντοπίστηκαν τα σημεία στο οδικό δίκτυο που χρειάζονταν ανθρωπογενή παρέμβαση και υλοποιήθηκαν τα αναγκαία σταθεροποιητικά μέτρα από το Τμήμα Δημοσίων Δημόσιων Έργων και την Επαρχιακή Διοίκηση, ώστε να αποτραπούν κατολισθήσεις.

Το σχέδιο μας περιλαμβάνει επίσης διαχείριση αποβλήτων με δαπάνη 220.000 ευρώ, η οποία καταβλήθηκε σε κοινότητες. Αντιπλημμυρική προστασία με συνολική αξία εργασιών 485 χιλιάδες ευρώ, όπως επίσης δράσεις για διαχείριση της άγριας ζωής.

Παράλληλα, υλοποιούμε ένα σχέδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασης με βασικό αντικείμενο τις δενδροφυτεύσεις και την περιποίηση της βλάστησης, το οποίο προχωρεί σταδιακά από το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τις Κοινότητες.

Η αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν δεν περιορίστηκε μόνο στις κατοικίες και τις οικογένειες. Αφορούσε εξίσου την τοπική οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις υποδομές και τη συνολική αναγέννηση της ζωής των κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την επιδιόρθωση των ζημιών στις υποδομές τους καταβλήθηκε σε 31 επιχειρήσεις στην περιοχή ποσό 870 χιλιάδων ευρώ ως αποζημίωση για πρώτες ύλες, για εμπορεύματα, για προμήθειες που καταστράφηκαν. Την ίδια στιγμή παραχωρήσαμε ένα ποσό 640 χιλιάδων ευρώ για ζημιές σε οχήματα και μηχανήματα. Προχωρήσαμε στη στήριξη των εργαζομένων και των αυτοτελώς εργαζομένων που επηρεάστηκαν από τη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Για τον σκοπό αυτό παραχωρήσαμε μηνιαία αποζημίωση για περίοδο τριών μηνών με συνολικό ποσό 421 χιλιάδες ευρώ.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και στον τουριστικό τομέα των περιοχών. Συγκεκριμένα, παραχωρήσαμε εφάπαξ ενίσχυση χιλίων ευρώ ανά κλίνη σε 27 επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 127 χιλιάδες ευρώ. Παραχωρήθηκε επίσης εφάπαξ ενίσχυση ύψους 40% του κύκλου εργασιών τόσο στα τουριστικά καταλύματα, σε παραδοσιακές υποδομές όσο και σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

Για την αποκατάσταση των πολιτιστικών μνημείων έγινε συνολική επιθεώρηση των κηρυγμένων αρχαίων μνημείων των περιοχών, σε συνεργασία πάντα μαζί σας. Έγινε καταγραφή των ζημιών σε όλες τις Εκκλησίες, τα πολιτιστικά μνημεία και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης τους, ενώ παράλληλα οι τοπικές κοινωνίες στηρίχθηκαν με περίπου 50.000 ευρώ που κατανεμήθηκαν για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 20.000 ευρώ μέσω του προγράμματος πολιτιστικής αποκέντρωσης.

Μπροστά σε τέτοια φαινόμενα, φαινόμενα του μεγέθους και της έντασης του περασμένου Ιουλίου στην ορεινή Λεμεσό, το κράτος και γενικότερα η Πολιτεία γνωρίζουμε πολύ καλά, οφείλουν να αξιολογούν τα δεδομένα και να λαμβάνουν γενναίες, τολμηρές αποφάσεις που μειώνουν, γιατί αυτός είναι ένας άλλος βασικός στόχος, τον κίνδυνο επανάληψης τέτοιων φαινομένων. Για αυτό τον λόγο τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κυβέρνηση αποφάσισε την αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης φυσικών καταστροφών και τη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε νομοσχέδιο για τη δημιουργία ξεχωριστής Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας. Ο Εθνικός Συντονιστής θα έχει την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού σε περίπτωση ενεργοποίησης καταστάσεων πολιτικής προστασίας αλλά και του συντονισμού των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήσαμε όλους τους μηχανισμούς του κράτους, ώστε καμία οικογένεια, καμία κοινότητα, καμία επιχείρηση να μη μείνει αβοήθητη και μόνη. Η δυνατότητα του κράτους να στηρίζει εμπράκτως τις κοινότητες και τις οικογένειες οφείλεται - θέλω να το πω, γιατί αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια άλλη κρίση που αφορά την κτηνοτροφία μας. Και θέλω να πω με αφορμή την παρουσία μου εδώ, ότι με την ίδια υπευθυνότητα που ανταποκριθήκαμε σε σχέση με τις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν, με τις συνέπειες της πυρκαγιάς, με την ίδια υπευθυνότητα θα ανταποκριθούμε και στο θέμα των επηρεαζόμενων από αυτή τη σημερινή δύσκολη στιγμή.

Είναι δύσκολες στιγμές και χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις, βλέποντας το μέλλον και τη Δευτέρα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίσουμε συγκεκριμένο πλάνο, όπως ακριβώς κάναμε σε αυτή την περίπτωση, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί για να γνωρίζουν όλοι οι επηρεαζόμενοι.

Είμαστε εδώ, όχι για να ακούσουμε ευχαριστίες. Είμαστε εδώ, και αυτό θέλω να κάνουμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε παρεμβάσεις οι οποίες να αναφέρονται σε εκκρεμότητες που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία και μαζί εκεί και όπου υπάρχουν προβλήματα να τα λύσουμε σήμερα».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε το έργο και τη συμβολή του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Χαράλαμπο Χριστοφίνας.