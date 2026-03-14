 14.03.2026 - 19:05
4+1 κρυφές λειτουργίες της κάμερας iPhone που κάνουν τη λήψη φωτογραφιών πιο εύκολη

Η κάμερα του iPhone είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία της συσκευής, όμως αρκετές λειτουργίες της παραμένουν σχετικά άγνωστες στους περισσότερους χρήστες.

Παρότι η Apple προβάλλει έντονα τα νέα χαρακτηριστικά κάθε γενιάς, υπάρχουν μικρά «tricks» που μπορούν να κάνουν τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο πιο εύκολη και γρήγορη.

Ακολουθούν πέντε λιγότερο γνωστές δυνατότητες της κάμερας του iPhone που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινή χρήση της.

Εγγραφή βίντεο απευθείας από τη λειτουργία Photo

Συνήθως, για να τραβήξει κάποιος βίντεο στο iPhone πρέπει να αλλάξει από τη λειτουργία Photo στη λειτουργία Video. Ωστόσο υπάρχει ένας πιο γρήγορος τρόπος.

Αν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λήψης ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία φωτογραφίας, το iPhone ξεκινά άμεσα εγγραφή βίντεο. Όταν αφήσετε το κουμπί, η εγγραφή σταματά.

Για μεγαλύτερη διάρκεια εγγραφής, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλο προς τα δεξιά ώστε να «κλειδώσει» το βίντεο χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το κουμπί. Σε αυτή την κατάσταση μπορείτε παράλληλα να τραβήξετε και φωτογραφίες.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι τα βίντεο που καταγράφονται από τη λειτουργία Photo μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικά aspect ratios. Παρόλα αυτά, η ανάλυση είναι χαμηλότερη σε σχέση με την κανονική λειτουργία βίντεο.

Ρύθμιση του Camera Control για άνοιγμα άλλης εφαρμογής κάμερας

Στα iPhone 16 και νεότερα, το κουμπί Camera Control λειτουργεί ως γρήγορη συντόμευση για την εφαρμογή Κάμερα. Η λειτουργία αυτή όμως μπορεί να προσαρμοστεί.

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει ώστε το κουμπί να ανοίγει κάποια άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί την κάμερα, όπως για παράδειγμα Instagram ή Snapchat.

Η ρύθμιση βρίσκεται στο: Ρυθμίσεις → Κάμερα → Στοιχείο Ελέγχου Κάμερας → Εκκίνηση κάμερας

Από εκεί μπορεί να επιλεγεί ποια εφαρμογή θα ανοίγει με το συγκεκριμένο κουμπί. Εφόσον η εφαρμογή έχει άδεια πρόσβασης στην κάμερα, το κουμπί λειτουργεί κανονικά για λήψη φωτογραφιών και zoom.

Λήψη φωτογραφιών με φωνητική εντολή “Say cheese”

Για λήψη φωτογραφιών χωρίς να κρατάτε τη συσκευή, υπάρχει και λύση μέσω Siri.

Με τη χρήση της συντόμευσης “Say Cheese” στην εφαρμογή Shortcuts, μπορείτε να πείτε «Siri, say cheese» και το iPhone θα τραβήξει φωτογραφία αυτόματα.

Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι ενσωματωμένη απευθείας στην εφαρμογή Camera. Πρόκειται για έτοιμο Shortcut που μπορεί να προστεθεί από τη συλλογή της εφαρμογής Shortcuts και να λειτουργεί με φωνητικές εντολές μέσω Siri.

Άνοιγμα συνδέσμων και τηλεφώνων απευθείας από την κάμερα

Η κάμερα του iPhone δεν χρησιμοποιείται μόνο για φωτογραφίες αλλά και για αναγνώριση κειμένου.

Αν στρέψετε την κάμερα σε κείμενο, το iPhone μπορεί να αναγνωρίσει τηλεφωνικούς αριθμούς, συνδέσμους ή άλλες πληροφορίες. Μόλις εμφανιστούν τα πλαίσια αναγνώρισης, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο σάρωσης για να ενεργοποιηθούν οι επιλογές.

Ανάλογα με το περιεχόμενο που αναγνωρίζεται, μπορείτε να:

καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου
στείλετε μήνυμα
ανοίξετε έναν σύνδεσμο στο browser
αντιγράψετε ή μεταφράσετε κείμενο.

Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει αρκετές γλώσσες, μεταξύ των οποίων αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιαπωνικά και τουρκικά.

Συνεχές zoom από το Camera Control

Στα νεότερα iPhone, το Camera Control μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για zoom. Από προεπιλογή, το κουμπί αλλάζει ανάμεσα σε συγκεκριμένα επίπεδα zoom όπως 0.5x, 1x, 2x και 4x.

Ωστόσο υπάρχει επιλογή που επιτρέπει συνεχή ρύθμιση zoom, παρόμοια με το slider που εμφανίζεται στην οθόνη.

Η ενεργοποίηση γίνεται από: Ρυθμίσεις → Κάμερα → Στοιχείο Ελέγχου Κάμερας → Προσαρμογές κάμερας

Αφού ενεργοποιηθεί το Zoom control, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλο πάνω στο κουμπί για ομαλή μεγέθυνση μέχρι το μέγιστο zoom της συσκευής.

Η κάμερα του iPhone εξελίσσεται κάθε χρόνο, όμως αρκετές χρήσιμες λειτουργίες παραμένουν κρυμμένες μέσα στις ρυθμίσεις του iOS. Με μικρές αλλαγές στη χρήση της εφαρμογής Camera, ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει δυνατότητες που κάνουν τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο πιο γρήγορη και πρακτική.

 

 

Πηγή: techblog.gr

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης βρίσκεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με αντίποινα, με το ιρανικό ναυτικό να προχωρά σε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

