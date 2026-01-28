Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες

Στο μαύρο βαν επέβαινε ο 31χρονος, Χρήστος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στις δυτικές συνοικίες της πόλης όπου είχε εργαστεί σε διάφορα καταστήματα εστίασης.

Δούλευε για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του και με όσα χρήματα του έμεναν ταξίδευε για να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ.

Μπριζ, Λιλ και τώρα Λιόν. Μόνο που η μοίρα επεφύλασσε ένα άσχημο παιχνίδι τόσο στον ίδιο όσο και στους συνοπαδούς του στο «δρόμο του θανάτου», όπως τον αποκαλούν στην Ρουμανία.

Ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Με αεροσκάφος στην Ελλάδα

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε γιατρό για το φονικό τροχαίο

«Από την πρεσβεία δεν μάθαμε τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο Χρήστος μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ο Μάριος είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για το Χρήστο. Με την Πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση» είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 31χρονου Χρήστου ο οποίος κλήθηκε να αναγνωρίσει τη σορό του παιδιού του.

Ο Χρήστος Ζέζιος από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Από την Κατερίνη είχε ξεκινήσει και ο Βάξος, με καταγωγή από την Γεωργία. Από μικρός παιδί του μεροκάματου που «δέθηκε» με την ασπρόμαυρη φανέλα και φρόντιζε να μην χάνει αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» στην Τούμπα. Αυτό δεν ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό για αγώνα του ΠΑΟΚ καθώς το 2018 είχε βρεθεί στην Βουδαπέστη. Δυστυχώς, όμως, έμελλε να είναι το τελευταίο…

«Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Και εμείς προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν έχουμε καθόλου εικόνα πως έγινε το δυστύχημα. Απλά μας ενημέρωσαν από την πρεσβεία ότι είναι νεκρός. Ήταν μαζί με τους φίλους του. Όλοι ήταν φίλοι του, μια παρέα. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει η σορός. Ίσως και αύριο», λέει μια συγγενής του αδικοχαμένου νεαρού το σπίτι του οποίου, στην Κατερίνη, έχει βυθιστεί στο πένθος.

Ο Βάξος, με καταγωγή από την Γεωργία που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Κατερίνη

Ένα βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» και την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας η οποία μετρά τρεις νεκρούς από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ρουμανία.

Τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Τρία νέα παιδιά, από μικροί «αετόπουλα», όπως τους αποκαλούσαν στον τοπικό σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ του οποίου ήταν ενεργά μέλη. Αχώριστοι και στη ζωή και στην κερκίδα επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν για να «κάνουν χιλιόμετρα πάλι», όπως λέει και το γνωστό σύνθημα της ασπρόμαυρης κερκίδας, και να πανηγυρίσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο του ΠΑΟΚ.

Δυστυχώς, όμως, το ταξίδι και ο χρόνος σταμάτησαν έξω από την Τιμισοάρα και οι 3 φίλοι ταξίδεψαν για τη «γειτονιά των αγγέλων».

Ο Βασίλης Πάλλος με καταγωγή από Αλβανία που έμενε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Οι τρεις φίλοι από την Αλεξάνδρεια. Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βασίλης Πάλλος και Γιώργος Μαρονίτης

ΠΗΓΗ: Protothema.gr