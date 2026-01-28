Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες

 28.01.2026 - 16:58
Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες

Νέα παιδιά, πιστοί οπαδοί του ΠΑΟΚ που ακολουθούσαν το «Δικέφαλο του Βορρά» σε Ελλάδα και Ευρώπη, με χρήματα από το υστέρημά τους προκειμένου να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα. Αυτά είναι τα θύματα της τραγωδίας που γράφτηκε χθες το μεσημέρι έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας με απολογισμό 7 νεκρούς και 3 τραυματίες.

Στο μαύρο βαν επέβαινε ο 31χρονος, Χρήστος, από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στις δυτικές συνοικίες της πόλης όπου είχε εργαστεί σε διάφορα καταστήματα εστίασης.

Δούλευε για να στηρίξει οικονομικά τους γονείς και τα αδέλφια του και με όσα χρήματα του έμεναν ταξίδευε για να δει από κοντά τη μεγάλη του αγάπη, τον ΠΑΟΚ.

Μπριζ, Λιλ και τώρα Λιόν. Μόνο που η μοίρα επεφύλασσε ένα άσχημο παιχνίδι τόσο στον ίδιο όσο και στους συνοπαδούς του στο «δρόμο του θανάτου», όπως τον αποκαλούν στην Ρουμανία.

Ταυτοποιήθηκαν οι νεκροί του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Με αεροσκάφος στην Ελλάδα

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» αποκάλυψε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε γιατρό για το φονικό τροχαίο
«Από την πρεσβεία δεν μάθαμε τίποτα. Από αυτόν που γλίτωσε έμαθα ότι ήταν ο Χρήστος μέσα και είναι σε αυτούς που κατέληξαν. Ο Μάριος είναι ανάμεσα στους επιζώντες, είναι καλά, και μας πήρε και μας είπε για το Χρήστο. Με την Πρεσβεία μίλησα και μου είπαν ότι είναι καλό να πάμε για αναγνώριση» είπε στο protothema.gr ο πατέρας του 31χρονου Χρήστου ο οποίος κλήθηκε να αναγνωρίσει τη σορό του παιδιού του.

Xristos ZeziosΟ Χρήστος Ζέζιος από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Από την Κατερίνη είχε ξεκινήσει και ο Βάξος, με καταγωγή από την Γεωργία. Από μικρός παιδί του μεροκάματου που «δέθηκε» με την ασπρόμαυρη φανέλα και φρόντιζε να μην χάνει αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» στην Τούμπα. Αυτό δεν ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό για αγώνα του ΠΑΟΚ καθώς το 2018 είχε βρεθεί στην Βουδαπέστη. Δυστυχώς, όμως, έμελλε να είναι το τελευταίο…

«Δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Και εμείς προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν έχουμε καθόλου εικόνα πως έγινε το δυστύχημα. Απλά μας ενημέρωσαν από την πρεσβεία ότι είναι νεκρός. Ήταν μαζί με τους φίλους του. Όλοι ήταν φίλοι του, μια παρέα. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει η σορός. Ίσως και αύριο», λέει μια συγγενής του αδικοχαμένου νεαρού το σπίτι του οποίου, στην Κατερίνη, έχει βυθιστεί στο πένθος.

VaxosΟ Βάξος, με καταγωγή από την Γεωργία που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Κατερίνη

Ένα βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» και την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας η οποία μετρά τρεις νεκρούς από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ρουμανία.

Τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Τρία νέα παιδιά, από μικροί «αετόπουλα», όπως τους αποκαλούσαν στον τοπικό σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ του οποίου ήταν ενεργά μέλη. Αχώριστοι και στη ζωή και στην κερκίδα επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν για να «κάνουν χιλιόμετρα πάλι», όπως λέει και το γνωστό σύνθημα της ασπρόμαυρης κερκίδας, και να πανηγυρίσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο του ΠΑΟΚ.

Δυστυχώς, όμως, το ταξίδι και ο χρόνος σταμάτησαν έξω από την Τιμισοάρα και οι 3 φίλοι ταξίδεψαν για τη «γειτονιά των αγγέλων».

Vasilis PallosΟ Βασίλης Πάλλος με καταγωγή από Αλβανία που έμενε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

 Markopoulos Pallos MaronitisΟι τρεις φίλοι από την Αλεξάνδρεια. Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βασίλης Πάλλος και Γιώργος Μαρονίτης

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του 30χρονου - Προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα και ακινητοποιήθηκε το όχημα του
Πέθανε η Παναγιώτα Ελευθερίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Φωτογραφία
Ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό: Τι περιλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αγαπημένες πόλεις των Κυπρίων
Συγκινητικό: Άνοιξε τις πόρτες της η νέα καφετέρια της Λευκωσίας που λειτουργεί από νεαρούς ενήλικες με αυτισμό - Δείτε φωτογραφίες
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο
Ξέσπασε πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα – Κατασβέστηκε από την οικιακή βοηθό – Από πού φαίνεται να ξεκίνησε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βαρύ πένθος για τον θάνατο του 33χρονου Αργύρη - Εγκαταλείπει σύζυγο και δύο ανήλικα κοριτσάκια - Δείτε φωτογραφία

 28.01.2026 - 16:40
Επόμενο άρθρο

Επίθεση ΚΕΠΕ κατά Φειδία Παναγιώτου - «Θα περιμένουμε πραγματικά μια αληθινή συγνώμη»

 28.01.2026 - 17:20
Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη ρητορική περί «συνέχισης του διαλόγου», η διαδικασία παραμένει στάσιμη και εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη προ-διαπραγματευτική φάση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

Σε αχαρτογράφητα νερά το Κυπριακό - Κανένα αποτέλεσμα από την τριμερή συνάντηση

  •  28.01.2026 - 15:31
Παύση του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ζητά ο Πρόεδρος της Επ. Παιδείας - Ποιος ο λόγος

Παύση του ΔΣ του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ζητά ο Πρόεδρος της Επ. Παιδείας - Ποιος ο λόγος

  •  28.01.2026 - 14:21
Έρχιουρμαν για ΜΟΕ: «Δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε - Η νέα πρόταση δεν περιέχει τίποτε καινούργιο»

Έρχιουρμαν για ΜΟΕ: «Δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε - Η νέα πρόταση δεν περιέχει τίποτε καινούργιο»

  •  28.01.2026 - 17:57
Επίθεση ΚΕΠΕ κατά Φειδία Παναγιώτου - «Θα περιμένουμε πραγματικά μια αληθινή συγνώμη»

Επίθεση ΚΕΠΕ κατά Φειδία Παναγιώτου - «Θα περιμένουμε πραγματικά μια αληθινή συγνώμη»

  •  28.01.2026 - 17:20
Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

Υπόθεση Ντόριας Βαρωσιώτου: Πότε αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου για τη μη μονιμοποίηση της δικαστού

  •  28.01.2026 - 12:35
Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες

Τα πρόσωπα της τραγωδίας του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο της Ρουμανίας - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.01.2026 - 16:58
VIDEO - Τραγωδία στη Βιολάντα: Ιδού τα ευρήματα της Πυροσβεστικής - Πολύμηνη η διαρροή - Πώς έγινε η έκρηξη

VIDEO - Τραγωδία στη Βιολάντα: Ιδού τα ευρήματα της Πυροσβεστικής - Πολύμηνη η διαρροή - Πώς έγινε η έκρηξη

  •  28.01.2026 - 16:11
Καρναβάλια 2026 στη Λάρνακα – Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση – Ακολουθεί μεγάλο πάρτι

Καρναβάλια 2026 στη Λάρνακα – Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση – Ακολουθεί μεγάλο πάρτι

  •  28.01.2026 - 14:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα