ΑρχικήΠολιτικήΕπίθεση ΚΕΠΕ κατά Φειδία Παναγιώτου - «Θα περιμένουμε πραγματικά μια αληθινή συγνώμη»
Επίθεση ΚΕΠΕ κατά Φειδία Παναγιώτου - «Θα περιμένουμε πραγματικά μια αληθινή συγνώμη»

 28.01.2026 - 17:20
Σε υψηλούς τόνους απάντησε η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή στη δημόσια απολογία του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγγνώμη αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, όμως αποδυναμώνεται όταν συνοδεύεται από υπεκφυγές, υπαινιγμούς και απόπειρες μεταφοράς ευθυνών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Φειδίας: «Εμουντάραν ούλοι να με φάσιν…τούτη τη φορά καλά μου εκάμαν» – Η δημόσια απολογία του

Η Επιτροπή τονίζει ότι η συζήτηση δεν σχετίζεται με τη χρονική στιγμή κατά την οποία έγιναν οι δηλώσεις, αλλά με το ίδιο το περιεχόμενό τους, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια πολιτικής ή επικοινωνιακής ερμηνείας των αντιδράσεων. Παράλληλα, προαναγγέλλει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς.

Τη σχετική ανακοίνωση κοινοποίησε ο πρόεδρος της ΚΕΠΕ, Ανδρέας Γεωργίου, σημειώνοντας ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο μελέτησε διεξοδικά την απολογητική δήλωση του Ευρωβουλευτή, η οποία ακολούθησε τις έντονες αντιδράσεις τόσο της Επιτροπής όσο και οργανωμένων φορέων και της κοινωνίας ευρύτερα. Όπως υπογραμμίζει, η αναφορά του κ. Παναγιώτου σε αθλητές με νοητική αναπηρία κρίθηκε απαράδεκτη και προσβλητική, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αντίδραση της ΚΕΠΕ, μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο του επίμαχου podcast.

«Θα αναμέναμε μια ειλικρινή και ξεκάθαρη συγγνώμη και όχι μια δήλωση σκοπιμότητας», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα αναμένει τις τοποθετήσεις και ενέργειες των αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών, στους οποίους έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές αναφορές.

Στην ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή επισημαίνει πως, αν και η αναγνώριση του λάθους είναι το ελάχιστο αναμενόμενο, η αξία της συγγνώμης ακυρώνεται όταν συνοδεύεται από πολιτικές ερμηνείες, συμψηφισμούς ή ερωτήματα του τύπου «γιατί τώρα». Τέτοιες τοποθετήσεις, σύμφωνα με την ΚΕΠΕ, μετατοπίζουν τη συζήτηση από την ουσία στο περιθώριο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη θέση του Ευρωβουλευτή περί γενικότερης κοινωνικής παραμέλησης των ατόμων με αναπηρία, την οποία η Επιτροπή χαρακτηρίζει ως προσπάθεια μετακύλισης της προσωπικής ευθύνης. Παράλληλα, απορρίπτεται ως μη θεσμική η πρόσκληση για δημόσιες «ιδέες» στήριξης, επισημαίνοντας ότι τα δικαιώματα, η ισότητα και ο σεβασμός δεν μπορούν να αποτελούν προϊόν επικοινωνιακών πειραματισμών ή ψηφιακού διαλόγου χωρίς ουσία.

Η ΚΕΠΕ καταλήγει τονίζοντας ότι το Παραολυμπιακό Κίνημα απαιτεί υπεύθυνο λόγο και έμπρακτο σεβασμό, και όχι διορθωτικές κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας με νόημα πως «ο σεβασμός δεν συνοδεύεται από αστερίσκους».

