Ανατροπή σε απόφαση για κατηγορούμενο σε υπόθεση ναρκωτικών μετά από έφεση - Στο κελί για 3,5 χρόνια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατροπή σε απόφαση για κατηγορούμενο σε υπόθεση ναρκωτικών μετά από έφεση - Στο κελί για 3,5 χρόνια

 28.01.2026 - 17:43
Ανατροπή σε απόφαση για κατηγορούμενο σε υπόθεση ναρκωτικών μετά από έφεση - Στο κελί για 3,5 χρόνια

Ανατροπή απόφασης πρωτόδικου Δικαστηρίου και άμεση ποινή φυλάκισης σε πρόσωπο για υπόθεση ναρκωτικών, επέβαλε το Εφετείο μετά από καταχώριση έφεσης από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σε 3.5 χρόνια άμεσης ποινής φυλάκισης αντικατέστησε το Εφετείο την 27μηνη ποινή φυλάκισης με τριετή αναστολή που είχε πρωτοδίκως επιβληθεί σε κατηγορούμενο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία της κατοχής ποσότητας περίπου ενός κιλού κάνναβης με σκοπό την προμήθεια σε τρίτα άτομα. Η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε σήμερα από το Εφετείο ξεκινά αυθημερόν.

Η απόφαση του Εφετείου λήφθηκε μετά από έφεση που είχε καταχωρισθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για έκδηλα ανεπαρκή επιβληθείσα ποινή, στη βάση της σοβαρότητας του αδικήματος για το οποίο προβλέπεται ποινή μέχρι και διά βίου φυλάκισης, της νομολογίας και της ανάγκης για γενική και ειδική πρόληψη και αποτροπή. Σημειώνεται ότι η ποινή ανατράπηκε από το Εφετείο παρά την παρέλευση τεσσάρων ετών, χρόνος που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και που κατά τον οποίο, ο κατηγορούμενος κυκλοφορούσε ελεύθερος. Όπως σχετικά σημειώνει στην απόφασή του το Εφετείο «[…] η καθυστέρηση αποτιμάται κατά το πέρας της διαδικασίας ως ελαφρυντικός παράγων στη βάση των σταθερών νομολογιακών αρχών, συνεκτιμάται δε με την αλλαγή των προσωπικών και άλλων περιστάσεων του παραβάτη».

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκε η κα Σωτηρούλα Μιχαήλ, Δικηγόρος της Δημοκρατίας.

