Διαβεβαίωση Πρέσβη Ιράν: «Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο του Ιράν» - Τι ανέφερε για το drone

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στον ALPHA Κύπρου, ο πρέσβης σημείωσε πως «Δεν χτυπήσαμε το Ομάν. Δεν χτυπήσαμε την Κύπρο. Δεν έχουμε λάβει πληροφορίες ότι οι Βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο εναντίον του Ιράν», ανέφερε. Για το drone που έπληξε το Ακρωτήρι, υποστήριξε ότι δεν ευθύνεται η Χεζμπολάχ, σημειώνοντας: «Αν επιβεβαιωθεί 100% ότι εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ και μας ζητηθεί να κάνουμε κάτι, θα το εξετάσουμε».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος επανέλαβε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Αποτελούμε μέρος της γεωγραφίας αλλά όχι της σύγκρουσης», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ελληνικής φρεγάτας Ψαρά στην αντιμετώπιση drone. Όπως σημείωσε ο ναύαρχος ε.α. Γιάννης Εγκολφόπουλος στη HuffPost, «με την παρουσία ελληνικών φρεγατών και F-16 στην περιοχή, είναι πλέον πολύ δύσκολο να περάσει οτιδήποτε προς την Κύπρο».

