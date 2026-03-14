Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβεβαίωση Πρέσβη Ιράν: «Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο του Ιράν» - Τι ανέφερε για το drone

 14.03.2026 - 22:05
Διαβεβαίωση Πρέσβη Ιράν: «Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο του Ιράν» - Τι ανέφερε για το drone

Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο ιρανικών επιθέσεων, διαβεβαίωσε ο πρέσβης του Ιράν στη Λευκωσία Αλίρεζα Σαλαριάν σε συνέντευξή του στον Πολίτης, τονίζοντας ότι ούτε οι βρετανικές βάσεις στο νησί βρίσκονται στο στόχαστρο.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος στον ALPHA Κύπρου, ο πρέσβης σημείωσε πως «Δεν χτυπήσαμε το Ομάν. Δεν χτυπήσαμε την Κύπρο. Δεν έχουμε λάβει πληροφορίες ότι οι Βάσεις στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο εναντίον του Ιράν», ανέφερε. Για το drone που έπληξε το Ακρωτήρι, υποστήριξε ότι δεν ευθύνεται η Χεζμπολάχ, σημειώνοντας: «Αν επιβεβαιωθεί 100% ότι εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ και μας ζητηθεί να κάνουμε κάτι, θα το εξετάσουμε».

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος επανέλαβε ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. «Αποτελούμε μέρος της γεωγραφίας αλλά όχι της σύγκρουσης», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN, προσθέτοντας ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της ελληνικής φρεγάτας Ψαρά στην αντιμετώπιση drone. Όπως σημείωσε ο ναύαρχος ε.α. Γιάννης Εγκολφόπουλος στη HuffPost, «με την παρουσία ελληνικών φρεγατών και F-16 στην περιοχή, είναι πλέον πολύ δύσκολο να περάσει οτιδήποτε προς την Κύπρο».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χάος στην περιοχή Κουρίου - Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε δρόμους - Δείτε φωτογραφίες
Κρίσιμο κενό ασφάλειας σε εκατομμύρια Android, ταμπλέτες και τηλεοράσεις
Ψάχνεις δουλειά; Άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Λευκωσίας - Τα καθήκοντα και η αμοιβή
Έχει κι αυτό τη... σημασία του - Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα - Πώς πρέπει να καθόμαστε
Αυτά τα 4 ζώδια που δημιουργούν δυνατές οικογένειες από... επιλογή
VIDEO: Σκάνδαλο σε κορυφαίο εστιατόριο - Διάσημος σεφ γρονθοκοπούσε και εκφόβιζε υπαλλήλους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ένα σπίτι 70.000 ευρώ στην Ελλάδα -Έτσι είναι η νέα της ζωή - Δείτε φωτογραφίες

 14.03.2026 - 21:45
Επόμενο άρθρο

Ο Banksy αποκαλύφθηκε; Το τέλος της ανωνυμίας στην Ουκρανία, τα δικαστικά έγγραφα, οι Massive Attack – Έρευνα Reuters

 14.03.2026 - 22:27
Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών να φροντίσουν για την ασφάλεια διέλευσης - Διώξτε τους Αμερικανούς, λένε οι Ιρανοί στις χώρες του Κόλπου

Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών να φροντίσουν για την ασφάλεια διέλευσης - Διώξτε τους Αμερικανούς, λένε οι Ιρανοί στις χώρες του Κόλπου

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει την 15η μέρα, χωρίς ορατό τέλος ενώ η ενεργειακή κρίση απειλεί να λυγίσει την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά. Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τις προσπάθειες των συμμάχων της Μέσης Ανατολής να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών να φροντίσουν για την ασφάλεια διέλευσης - Διώξτε τους Αμερικανούς, λένε οι Ιρανοί στις χώρες του Κόλπου

Τραμπ: Οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών να φροντίσουν για την ασφάλεια διέλευσης - Διώξτε τους Αμερικανούς, λένε οι Ιρανοί στις χώρες του Κόλπου

  •  14.03.2026 - 07:17
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνέπειες πολέμου: Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για συνέπειες πολέμου: Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία

  •  14.03.2026 - 18:25
Διαβεβαίωση Πρέσβη Ιράν: «Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο του Ιράν» - Τι ανέφερε για το drone

Διαβεβαίωση Πρέσβη Ιράν: «Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο του Ιράν» - Τι ανέφερε για το drone

  •  14.03.2026 - 22:05
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Nα μη σώσουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος - Είχαν ενημερωθεί εξαρχής οι κτηνοτρόφοι για θανάτωση των ζώων

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Nα μη σώσουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος - Είχαν ενημερωθεί εξαρχής οι κτηνοτρόφοι για θανάτωση των ζώων

  •  14.03.2026 - 17:00
Χάος στην περιοχή Κουρίου - Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

Χάος στην περιοχή Κουρίου - Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε δρόμους - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.03.2026 - 20:30
Αλλού η Παπά αλλού τα ράσα της

Αλλού η Παπά αλλού τα ράσα της

  •  14.03.2026 - 17:15
Παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ένα σπίτι 70.000 ευρώ στην Ελλάδα -Έτσι είναι η νέα της ζωή - Δείτε φωτογραφίες

Παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ένα σπίτι 70.000 ευρώ στην Ελλάδα -Έτσι είναι η νέα της ζωή - Δείτε φωτογραφίες

  •  14.03.2026 - 21:45
Κρίσιμο κενό ασφάλειας σε εκατομμύρια Android, ταμπλέτες και τηλεοράσεις

Κρίσιμο κενό ασφάλειας σε εκατομμύρια Android, ταμπλέτες και τηλεοράσεις

  •  14.03.2026 - 19:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα