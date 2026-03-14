Παραιτήθηκε από τη δουλειά της για ένα σπίτι 70.000 ευρώ στην Ελλάδα -Έτσι είναι η νέα της ζωή - Δείτε φωτογραφίες

Η Ελίνα Ραμίρεζ από τη Φινλανδία αποφάσισε στα 50 να πάρει εκπαιδευτική άδεια δύο ετών για να σπουδάσει νοσηλευτική ηλικιωμένων και στη συνέχεια παραιτήθηκε από τη θέση της στην πρεσβεία της Αργεντινής και πλέον μένει με τον σύντροφό της Γιόρμα στα Επτάνησα.

Έδωσε 70.000 ευρώ για 50 τετραγωνικά με θέα στη θάλασσα

Μιλώντας στο φινλανδικό περιοδικό Kotiliesi, η Ραμίρεζ δεν επέλεξε εξ αρχής την Ελλάδα, καθώς σκεφτόταν αρκετά να πάει στην Ισπανία, όμως τελικά αποφάσισε να έρθει στη χώρα μας λόγω της χαμηλότερης εγκληματικότητας και των χαμηλότερων τιμών στα ακίνητα.

Έτσι, η 55χρονη και ο σύντροφός της κατέληξαν σε ένα σπίτι στη Ζάκυνθο 50 τετραγωνικών μέτρων με ένα βοηθητικό κτίσμα, που είναι 250 μέτρα από τη θάλασσα, το οποίο και απέκτησε έναντι 70.000 ευρώ.

Στην μπροστινή αυλή μεγαλώνουν πορτοκαλιές, πίσω από το σπίτι υπάρχει ένας περιφραγμένος κήπος με ελαιόδεντρα και θέα στη θάλασσα. Εδώ και πέντε μήνες η Ελίνα και ο Γιόρμα μένουν εκεί και έχουν ανακαινίσει σχεδόν ολοκληρωτικά το σπίτι.

Το ρεύμα, το νερό και η μόνωση ανανεώθηκαν, το μπάνιο μεταφέρθηκε μέσα στο σπίτι, οι χώροι αναδιατάχθηκαν. Περίπου 40.000 ευρώ έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα για την ανακαίνιση.

Δεν νοσταλγεί την πατρίδα της, αλλά την οικογένειά της

Αυτό που εκτιμά η Ραμίρεζ στη χώρα μας δεν είναι η ζέστη, αλλά η ελευθερία που έχει. Το πρωί δεν χρειάζεται ξυπνητήρι και μπορεί να ξεκινήσει τη μέρα της αργά με τον καφέ της. Το νησί της θυμίζει τη δεκαετία του '50.

Η Ζάκυνθος χαρακτηρίζεται από μικρά καταστήματα και εργαστήρια, τα σπίτια είναι σε παστέλ χρώματα. Βέβαια, δεν είναι όλα τέλεια, αλλά αυτό ακριβώς της αρέσει. Επειδή η πόλη είναι μικρή, μπορεί να κάνει τα πάντα με τα πόδια χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Δεν της λείπει η Φινλανδία, μόνο ο ενήλικος γιος και η οικογένεια. Παρά την ιστορία επιτυχίας της, η 55χρονη δεν συνιστά την παραίτηση από τη δουλειά, καθώς παραδέχτηκε ότι αν δεν είχε ένα νέο επάγγελμα στο μυαλό της, δεν θα είχε κάνει αυτό το τολμηρό βήμα.

Προειδοποιεί να μην επενδύσει κανείς όλες τις αποταμιεύσεις του και προτείνει ακίνητα που μπορούν να πωληθούν ξανά αν χρειαστεί, γιατί το αν θα είναι κανείς πραγματικά ευτυχισμένος στο εξωτερικό, συχνά φαίνεται μόνο με τον χρόνο.

Δημοφιλής επιλογή για μετανάστες και τουρίστες τα νησιά του Ιονίου

Η Ελλάδα δεν είναι δημοφιλής μόνο στους μετανάστες, αλλά και στους τουρίστες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας (Destatis), το 2022 περίπου το 7,1% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας προήλθε από τον κλάδο της φιλοξενίας, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 1,4%, με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανέρχεται στο 2,5%.

Σύμφωνα με την Destatis, ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμοί ήταν τα νησιά. Ειδικότερα, στο Νότιο Αιγαίο (π.χ. Σαντορίνη, Μύκονος) το 2022 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 110 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο, ενώ στο Ιόνιο ήταν 81 διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο.

Επίσης, ο αριθμός των αεροπορικών επιβατών από τη Γερμανία προς τα νησιά του Ιονίου αυξήθηκε μέσα σε μία δεκαετία (2013-23) κατά 158%, περισσότερο από ό,τι σε πολλούς άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Πηγή: iefimerida.gr