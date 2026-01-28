Themasports lifenewscy
Πάρτε ομπρέλες: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάρτε ομπρέλες: Πότε αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 28.01.2026 - 22:30
Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι στα ανατολικά λίγο ταραγμένη, στα νότια μέχρι ταραγμένη και στα δυτικά και τα βόρεια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νότιοι, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη για να καταστεί σταδιακά τοπικά ταραγμένη.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 27 εκατοστά.

