VIDEO: Στιγμές βαθιάς συγκίνησης στο Παιδοογκολογικό - Το καμπανάκι της νίκης χτύπησε ο μικρός Παύλος

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή της η οργάνωση «Μικροί Ήρωες», εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξε ο Παύλος καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας του. «Τεράστια η συγκίνησή μας. Ο μεγάλος μας Ήρωας Παύλος χτύπησε το καμπανάκι της ζωής και μαζί του χτύπησε δυνατά και η καρδιά όλων μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, ο Παύλος στάθηκε με αξιοθαύμαστη ψυχική δύναμη απέναντι στη δυσκολότερη μάχη, αποδεικνύοντας πως η πίστη, το θάρρος και το χαμόγελο μπορούν να φωτίσουν ακόμη και τις πιο σκοτεινές στιγμές. «Μας έμαθε τι σημαίνει δύναμη ψυχής και τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ», υπογραμμίζουν οι «Μικροί Ήρωες».

Η στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι δεν σηματοδότησε μόνο το τέλος μιας θεραπείας, αλλά και μια νίκη ζωής, γεμίζοντας ελπίδα και συγκίνηση όσους βρέθηκαν δίπλα του. Ο Παύλος αποτελεί ζωντανή απόδειξη πως οι πραγματικοί ήρωες υπάρχουν και βρίσκονται ανάμεσά μας.