Θανατηφόρο στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ μετά από επιπλοκή

Ο πολυτραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση και δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη οι γιατροί στη Ρουμανία έκαναν νέα μαγνητική τομογραφία στον τραυματία και διαπίστωσαν κάποια επιπλοκή γι' αυτό αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα.

Ο δεύτερος τραυματίας κρίθηκε ότι είναι καλύτερα στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Επιπλέον ο τρίτος οπαδός που τραυματίστηκε προγραμματίζεται να μεταφερθεί την Τετάρτη με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ θα επαναπατρίσει αύριο και τους δύο τραυματίες.

«Εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.