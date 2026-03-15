Δημοσκόπηση «ΠΟΛΙΤΗ»: Ρευστό πολιτικό σκηνικό με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων - «Οριακή μάχη» για την πρώτη θέση – Εξακομματική η Βουλή

 15.03.2026 - 10:50
Ιδιαίτερα αμφίρροπη παραμένει η εικόνα του πολιτικού σκηνικού ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Noverna για λογαριασμό του «Πολίτη» η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το πιο καθοριστικό στοιχείο της έρευνας είναι το υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει συνολικά το 28,5%, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών ανακατατάξεων μέχρι την κάλπη.

Οριακή μάχη για την πρώτη θέση

Στην πρόθεση ψήφου, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ βρίσκονται ουσιαστικά σε απόσταση αναπνοής. Ο ΔΗΣΥ καταγράφει 16,1%, ενώ το ΑΚΕΛ ακολουθεί πολύ κοντά με 15,9%, διαφορά που βρίσκεται εντός των ορίων του στατιστικού σφάλματος.

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το ΕΛΑΜ με 9,6%, ενώ ακολουθούν:

ΑΛΜΑ με 8,7%,

Άμεση Δημοκρατία με 7,0%,

ΔΗΚΟ με 6,8%.

Σε χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται το Volt με 2,4%, η ΕΔΕΚ με 1,4%, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με 1,2%, οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Κυνηγών με 1,1% και η ΔΗΠΑ με 0,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά συγκεντρώνουν άλλα πολιτικά σχήματα.

Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 25,9%, ενώ 1,3% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει ή θα ρίξει λευκό και άλλο 1,3% αρνήθηκε να απαντήσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όλα τα κόμματα φαίνεται να έχουν μία πολύ μικρή πτώση στα ποσοστά τους αντίθετα με το ΑΛΜΑ, το ΔΗΚΟ και το Volt που φαίνονται να ανεβαίνουν. Την ίδια ώρα όμως αυξημένο είναι και το ποσοστό των αναποφάσιστων.

Όταν η πρόθεση ψήφου αναχθεί μόνο στους ψηφοφόρους που δηλώνουν ότι έχουν ήδη επιλέξει κόμμα, η εικόνα αλλάζει αισθητά:

ΔΗΣΥ: 22,5%

ΑΚΕΛ: 22,2%

ΕΛΑΜ: 13,4%

ΑΛΜΑ: 12,2%

Άμεση Δημοκρατία: 9,8%

ΔΗΚΟ: 9,5%

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοικτή, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται σημαντική ενίσχυση μικρότερων πολιτικών σχηματισμών.

Υψηλό ενδιαφέρον για συμμετοχή

Η δημοσκόπηση καταγράφει και σχετικά υψηλή πρόθεση συμμετοχής στις εκλογές. Το 70% δηλώνει ότι θα ψηφίσει σίγουρα, ενώ άλλο 21% απαντά ότι μάλλον θα ψηφίσει. Μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται αρνητικά ή αβέβαια ως προς τη συμμετοχή.

Ακρίβεια και στέγαση κυριαρχούν στις ανησυχίες

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο την κοινωνία, η έρευνα δείχνει ότι τα οικονομικά θέματα κυριαρχούν ξεκάθαρα.

Πρώτη στη λίστα των ανησυχιών βρίσκεται η ακρίβεια σε τρόφιμα και βασικά αγαθά, με 71% των πολιτών να δηλώνει ότι τους απασχολεί έντονα.

Ακολουθούν:

Το υδατικό πρόβλημα και η επάρκεια νερού (61%)

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος (61%)

Η αύξηση των μισθών (54%)

Τα υψηλά ενοίκια και οι τιμές ακινήτων (54%)

Η επάρκεια της μελλοντικής σύνταξης (51%)

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα (47%)

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το κόστος ζωής και η καθημερινότητα των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο των κοινωνικών ανησυχιών, ενώ παράλληλα καταγράφεται ισχυρή απαίτηση για θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Σενάριο για εξακομματική Βουλή και πιθανές ανατροπές

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός ιδιαίτερα ρευστού πολιτικού σκηνικού, με μικρές αποστάσεις μεταξύ των βασικών κομμάτων και μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Η τελική έκβαση των εκλογών αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πού θα κατευθυνθεί αυτή η δεξαμενή ψηφοφόρων κατά την προεκλογική περίοδο.

Η εξακομματική Βουλή φαίνεται σίγουρη ενώ δεν αποκλείεται και επτακομματική με την άνοδο που παρουσιάζει το Volt.

