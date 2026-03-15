Οδηγοί Προσοχή: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου

LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ
Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.