Χαμός σε όλη την Κύπρο από την κακοκαιρία – Έπεσαν από δέντρα μέχρι ντεπόζιτα - Ζημιές σε οχήματα – Δείτε φωτογραφίες

 15.03.2026 - 10:10
Καταστροφές άφησε πίσω της η χθεσινή κακοκαιρία που θα συνεχιστεί και σήμερα με σφοδρούς ανέμους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καιρός: Ίσως δούμε χαλάζι και χιόνι – Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ – Πότε κάνει «come back» η σκόνη

Δείτε φωτογραφίες από την ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση στη Λεμεσό από πτώση δέντρου σε διερχόμενο αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε την πόρτα η Πυροσβεστική – Άτομο που δεν ήταν καλά στην υγεία του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Λόγω καιρικών φαινομένων για το τελευταίο 24ώρο είχαμε τα πιο κάτω:

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΣΦΟΔΡΟΥ ΑΝΕΜΟΥ)

Πυρ. Σταθμοί Λευκωσίας: 4
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 4

Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 9 (Λεμεσός, Άγιος Τύχωνας, Δωρά)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7
2. Μετακίνηση τσίγκου 2
Ζημιές από πτώση δέντρων σε οχήματα.

Πυρ. Σταθμοί Λάρνακας: 16 (Λάρνακα, Λειβάδια, Κίτι, Ακτή Κυβερνήτη, Ορά)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7
2. Μετακίνηση ντεπόζιτου 1
3. Πλαίσια ηλιακού 1
4. Μετακίνηση πινακίδας 2
5. Επιφυλακή για καλώδια Α.Η.Κ. 1
Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα

Πυρ. Σταθμοί Πάφου: 4 (Πάφος, Αγία Μαρίνα, Πωμός, Πόλη Χρυσοχούς)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 3
2. Πτώση μετακίνηση στέγαστρο 1
Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα

Πυρ. Σταθμοί Αμμοχώστου: 5 (Πρωταράς, Παραλίμνι, Δερύνεια, Ξυλοφάγου)
1. Πτώση /μετακίνηση δέντρου 1
2. Επικίνδυνη σκαλωσιά 1
3. Πινακίδα εστιατορίου/καφέ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ: 38 περιστατικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη έξω από γυμναστήριο στη Λευκωσία – Ζημιές σε υποστατικό και όχημα - Οι πρώτες πληροφορίες
Καιρός: Ίσως δούμε χαλάζι και χιόνι – Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ – Πότε κάνει «come back» η σκόνη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 15 Mαρτίου - Ίσως το πιο «αγαπημένο» όνομα
Έχει κι αυτό τη... σημασία του - Το λάθος που κάνουμε στην τουαλέτα - Πώς πρέπει να καθόμαστε
Αυτά τα 4 ζώδια που δημιουργούν δυνατές οικογένειες από... επιλογή
Netflix: Ψάχνεις για σειρά ή ταινία; Αυτό είναι το top5 των Κυπρίων τον Μάρτιο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

 

 

 

LIVE: Σε κρίσιμο σημείο οι πύραυλοι αναχαίτισης του Ισραήλ – Ο Τραμπ καλεί κι άλλες χώρες να «προστατεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

Δημοσκόπηση «ΠΟΛΙΤΗ»: Ρευστό πολιτικό σκηνικό με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων - «Οριακή μάχη» για την πρώτη θέση – Εξακομματική η Βουλή

Κτηνοτροφία, κρίση και κάλπες: Ο αφθώδης πυρετός αλλάζει την πολιτική ατζέντα-Κόμματα, στήνουν το προεδρικό, στον τοίχο

Έκρηξη έξω από γυμναστήριο στη Λευκωσία – Ζημιές σε υποστατικό και όχημα - Οι πρώτες πληροφορίες

Άγρια συμπλοκή στη Λεμεσό - Είχαν εντοπιστεί ρόπαλα κρίκετ με κηλίδες αίματος - Χειροπέδες σε 28χρονο

Netflix: Ψάχνεις για σειρά ή ταινία; Αυτό είναι το top5 των Κυπρίων τον Μάρτιο – Δείτε trailer και βαθμολογίες

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η σκληρή απάντηση στο νέο «εχθρικό» βιβλίο - «Θεωρίες συνωμοσίας»

