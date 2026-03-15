Χαμός σε όλη την Κύπρο από την κακοκαιρία – Έπεσαν από δέντρα μέχρι ντεπόζιτα - Ζημιές σε οχήματα – Δείτε φωτογραφίες

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Καιρός: Ίσως δούμε χαλάζι και χιόνι – Ισχυροί άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ – Πότε κάνει «come back» η σκόνη
Δείτε φωτογραφίες από την ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση στη Λεμεσό από πτώση δέντρου σε διερχόμενο αυτοκίνητο - Δείτε εικόνες
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε την πόρτα η Πυροσβεστική – Άτομο που δεν ήταν καλά στην υγεία του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Λόγω καιρικών φαινομένων για το τελευταίο 24ώρο είχαμε τα πιο κάτω:
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΣΦΟΔΡΟΥ ΑΝΕΜΟΥ)
Πυρ. Σταθμοί Λευκωσίας: 4
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 4
Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 9 (Λεμεσός, Άγιος Τύχωνας, Δωρά)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7
2. Μετακίνηση τσίγκου 2
Ζημιές από πτώση δέντρων σε οχήματα.
Πυρ. Σταθμοί Λάρνακας: 16 (Λάρνακα, Λειβάδια, Κίτι, Ακτή Κυβερνήτη, Ορά)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7
2. Μετακίνηση ντεπόζιτου 1
3. Πλαίσια ηλιακού 1
4. Μετακίνηση πινακίδας 2
5. Επιφυλακή για καλώδια Α.Η.Κ. 1
Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα
Πυρ. Σταθμοί Πάφου: 4 (Πάφος, Αγία Μαρίνα, Πωμός, Πόλη Χρυσοχούς)
1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 3
2. Πτώση μετακίνηση στέγαστρο 1
Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα
Πυρ. Σταθμοί Αμμοχώστου: 5 (Πρωταράς, Παραλίμνι, Δερύνεια, Ξυλοφάγου)
1. Πτώση /μετακίνηση δέντρου 1
2. Επικίνδυνη σκαλωσιά 1
3. Πινακίδα εστιατορίου/καφέ 2
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ: 38 περιστατικά.