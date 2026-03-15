Χαμός σε όλη την Κύπρο από την κακοκαιρία – Έπεσαν από δέντρα μέχρι ντεπόζιτα - Ζημιές σε οχήματα – Δείτε φωτογραφίες

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Λόγω καιρικών φαινομένων για το τελευταίο 24ώρο είχαμε τα πιο κάτω:

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΣΦΟΔΡΟΥ ΑΝΕΜΟΥ)

Πυρ. Σταθμοί Λευκωσίας: 4

1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 4

Πυρ. Σταθμοί Λεμεσού: 9 (Λεμεσός, Άγιος Τύχωνας, Δωρά)

1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7

2. Μετακίνηση τσίγκου 2

Ζημιές από πτώση δέντρων σε οχήματα.

Πυρ. Σταθμοί Λάρνακας: 16 (Λάρνακα, Λειβάδια, Κίτι, Ακτή Κυβερνήτη, Ορά)

1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 7

2. Μετακίνηση ντεπόζιτου 1

3. Πλαίσια ηλιακού 1

4. Μετακίνηση πινακίδας 2

5. Επιφυλακή για καλώδια Α.Η.Κ. 1

Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα



Πυρ. Σταθμοί Πάφου: 4 (Πάφος, Αγία Μαρίνα, Πωμός, Πόλη Χρυσοχούς)

1. Πτώση / μετακίνηση δέντρου 3

2. Πτώση μετακίνηση στέγαστρο 1

Ζημιές από πτώση δέντρων και σε οχήματα

Πυρ. Σταθμοί Αμμοχώστου: 5 (Πρωταράς, Παραλίμνι, Δερύνεια, Ξυλοφάγου)

1. Πτώση /μετακίνηση δέντρου 1

2. Επικίνδυνη σκαλωσιά 1

3. Πινακίδα εστιατορίου/καφέ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ: 38 περιστατικά.