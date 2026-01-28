Σφετερισμός Ε/κ περιουσιών: Ενστάσεις για τις μεταφράσεις και καταγγελίες για «πολιτική δίωξη» στη δίκη της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, στο εδώλιο του μάρτυρα βρέθηκε εκ νέου ο αστυφύλακας Χρίστος Χατζηβασιλείου, ο οποίος εξεταζόμενος από την Κατηγορούσα Αρχή, κατέθεσε πως κατά την έρευνά του εντόπισε συνδέσμους της εταιρείας «VePa immobilien» στο προφίλ της κατηγορούμενης, όπου η ίδια εμφανιζόταν ως διευθύντρια. Ο μάρτυρας κατέθεσε πως πλέον ορισμένοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η ιστοσελίδα της εταιρείας, έχουν διαγραφεί και δεν εντοπίζονται. Επιπλέον, προέβη σε ταυτοποίηση συγκεκριμένων τουριστικών συγκροτημάτων (όπως τα «Albatros», «Aelita» και «Olive Trees») στον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, συγκρίνοντας βίντεο της κατηγορούμενης με υλικό από ιστοσελίδες κατασκευαστικών εταιρειών στα κατεχόμενα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Σωτήρη Αργυρού αμφισβήτησε την αξιοπιστία των τεκμηρίων, υποστηρίζοντας ότι ο μάρτυρας χρησιμοποίησε εργαλεία αυτόματης μετάφρασης, τα οποία παράγουν μεταβλητά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση εντόπισε ασυμφωνία στη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου της κατηγορούμενης στο Instagram, με τον μάρτυρα να παραδέχεται ότι το αποτέλεσμα της μετάφρασης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

Ο δικηγόρος της 49χρονης κατηγόρησε τον μάρτυρα για «παραποίηση τεκμηρίων» και «επιλεκτική έρευνα» με στόχο να παρουσιάσει την πελάτισσά του ως «ειδήμονα» (expert) στα διεθνή ακίνητα, ενώ έκανε λόγο για «ψεύτικα τεκμήρια». Ο συνήγορος πρόβαλε τη θέση ότι πρόκειται για «πολιτική δίωξη» με σκοπό την εμπλοκή της κατηγορούμενης σε πολιτικό ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι «η έρευνα δεν ήταν αμερόληπτη».

Νωρίτερα, το Δικαστήριο είχε παραχωρήσει διάλειμμα μίας ώρας κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης, προκειμένου να ελεγχθεί το ψηφιακό υλικό παρουσία της κατηγορούμενης, καθώς τέθηκε θέμα αδυναμίας προετοιμασίας λόγω έλλειψης πρόσβασης στο διαδίκτυο εντός των φυλακών.

Στο τέλος της διαδικασίας, η υπεράσπιση εξέφρασε την πρόθεση να ζητήσει αναβολή της δίκης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, με τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, Νικόλα Γεωργιάδη, να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα συζητηθεί κατά την επόμενη δικάσιμο. Η δίκη ορίστηκε να συνεχιστεί την Παρασκευή στις 10:00 π.μ., με την κατηγορούμενη να παραμένει υπό κράτηση.

