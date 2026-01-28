Themasports lifenewscy
ΥΠΕΣ: Η στέγαση αποτελεί μείζον ζήτημα και προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας
ΥΠΕΣ: Η στέγαση αποτελεί μείζον ζήτημα και προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας

 28.01.2026 - 23:59
ΥΠΕΣ: Η στέγαση αποτελεί μείζον ζήτημα και προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας

28.01.2026 - 23:59

«Η στέγαση έχει αναχθεί κατά τα τελευταία χρόνια σε μείζον ζήτημα, με κοινωνικές, οικονομικές και άλλες προεκτάσεις που απαιτούν συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά την πραγματοποίηση επαφών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα στέγασης, ο κ. Ιωάννου επισήμανε πως ενημέρωσε τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής για τη στεγαστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (HOUS), για τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία, για το σημαντικό θέμα της στέγασης.

Ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία, ενεργώντας ως έντιμος διαμεσολαβητής, έχει θέσει ως προτεραιότητά της την εξεύρεση τρόπου ενίσχυσης της πρόσβασης Ευρωπαίων πολιτών καθολικά και χωρίς αποκλεισμούς σε ποιοτική, βιώσιμη και προσιτή στέγη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών γνωστοποίησε πως έχοντας ως αφετηρία το ευρωπαϊκό Σχέδιο για Οικονομικά Προσιτή Στέγη, κατά τους επόμενους μήνες, η Προεδρία θα επικεντρωθεί σε τέσσερις κύριες προτεραιότητες, οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορούν να στηρίξουν το κοινό μας όραμα για μια Ευρώπη κοινωνικά συμπεριληπτική, βιώσιμη και ανθεκτική».

Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννου τόνισε πως θα εργαστούν για ενίσχυση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε προσιτή στέγη, με έμφαση στους νέους και στους ευάλωτους, αλλά και στη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της στέγασης, στην αύξηση της προσφοράς και στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, με στόχο τον σχεδιασμό στοχευμένων, πολιτικών στη βάση των πραγματικών αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, συνέχισε ο Υπουργός, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη άτυπη τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία μαζί με τον Επίτροπο Στέγασης «θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους αρμόδιους Υπουργούς τις κυριότερες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την οικονομικά προσιτή στέγη».

Κλείνοντας τόνισε πως «εργαζόμαστε εντατικά για την πρώτη άτυπη υπουργική συνάντηση για τη στέγαση που θα φιλοξενήσουμε τον ερχόμενο Μάιο στη Λευκωσία, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις με το Ευρωπαϊκό Σχεδίου».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση για το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη ρητορική περί «συνέχισης του διαλόγου», η διαδικασία παραμένει στάσιμη και εγκλωβισμένη σε μια παρατεταμένη προ-διαπραγματευτική φάση.

