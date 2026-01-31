Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Από την εξαφάνιση εκρηκτικής ύλης μέχρι την κατάχρηση εξουσίας από Αστυνομικό

Themasports lifenewscy
 31.01.2026 - 09:54
Η απώλεια εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς, η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για τη χορηγία στα κόμματα, νέα επένδυση της ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Δεκέλειας, η κατάσταση όσον αφορά τους Κανονισμούς για εγγραφή ψυχολόγων και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αστυνομικός που φέρεται να συνεργάστηκε με άτομο που ήταν υπό σύλληψη, είναι τα κυριότερα θέματα που προβάλλονται σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου, στα πρωτοσέλιδα των κυπριακών εφημερίδων.

Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο «Φόβοι ότι θα καταλήξει σε εγκληματίες η ΤΝΤ», γράφει πως συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΦ και της Αστυνομίας για την απώλεια των 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης από το πεδίο Βολής του Καλού Χωριού. Σε άλλο της θέμα γράφει για κρίσιμη συγκυρία για το Κυπριακό. Αλλού, γράφει πως πνιγήκαμε στη σκόνη και πως έρχεται πιθανότατα εντονότερο κύμα. 

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα, με τίτλο «Έλαβαν €7 εκ. καθάρισαν και από οφειλές», γράφει πως τα κομματικά ταμεία γέμισαν χθες κατόπιν γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας για την καταβολή της χορηγίας προς τα κόμματα. Σε άλλο του θέμα γράφει για τις αμοιβές στο ΓΕΣΥ και πως οι ειδικοί γιατροί μοιράζονται 256 εκ. ευρώ. Σε άλλο του θέμα γράφει πως ξεκίνησε η Δίκη για τα έγγραφα των φυλακών και πως χθες ήταν η πρώτη δικάσιμος για 8 κατηγορούμενους.

Ο «Φιλελεύθερος» υπό τον τίτλο «Ρίχνει €180 εκ. στη Δεκέλεια η ΑΗΚ» γράφει, στο κύριο του θέμα, πως η ΑΗΚ προχωρά με νέες επενδύσεις στον σταθμό της Δεκέλειας με νέες μονάδες παραγωγής και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Αλλού, γράφει πως στο κτήριο της Φανερωμένης, αντί η Αρχιτεκτονική Σχολή θα πάει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε άλλο του θέμα, γράφει πως ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου θα εξεταστεί από αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τον χαρακτηρισμό «πελλοί».

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Εκκωφαντική σιωπή στο Υπ. Υγείας» γράφει, στο κύριο της θέμα, πως ιδιωτικά συμφέροντα μπλοκάρουν τους Κανονισμούς που ρυθμίζουν την εγγραφή ψυχολόγων. Σε άλλο της θέμα γράφει πως ξεψαχνίζουν το κινητό τηλέφωνο αστυνομικού που μπαινόβγαινε στις κεντρικές φυλακές. Αλλού, γράφει πως σύμφωνα με την Επίτροπο του Παιδιού απουσιάζει το υποστηρικτικό δίκτυο για τους νέους γονείς.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αστυνομικός είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας», γράφει πως με βάση τα όσα καταγράφηκαν από σύστημα κλειστής παρακολούθησης αστυνομικός, που συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, φαίνεται να δίνει το τηλέφωνο του σε ύποπτο που ήταν υπό κράτηση στη Λάρνακα. Αλλού, γράφει πως η ΕΦ διερευνά την απώλεια 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ. Σε άλλο της θέμα γράφει πως η Ειρήνη Χαραλαμπίδου αρνείται πως συμφώνησε με το Άλμα για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Το ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ακόμη αναπτυξιακό έργο σε εκκρεμότητα. Έχει μετατραπεί σε σύμβολο πολιτικής ανεπάρκειας, θεσμικής αδράνειας και δημοτικής απουσίας, με το κόστος να το πληρώνει αποκλειστικά η πόλη και οι πολίτες της.

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

Λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας: Πολιτική ανεπάρκεια, δημοτική σιωπή και ένα έργο όμηρος συμφερόντων - Σήμερα μεγάλη διαμαρτυρία στην Πλατεία Ευρώπης

  •  31.01.2026 - 10:54
