ΕΟΑ Λάρνακας: Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για τα απόβλητα χωρίς σαφές πλαίσιο

«Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής και δημόσιας διοίκησης στη χώρα μας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, θεσμική σαφήνεια και οικονομική βιωσιμότητα. Δεν χωρούν πρόχειρες αποφάσεις ούτε μεταφορά ευθυνών χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο», επισημαίνει.

«Η θέση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας είναι απολύτως ξεκάθαρη. Ο ΕΟΑ δεν μπορεί να αναλάβει οποιεσδήποτε πρόσθετες ευθύνες, που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων εάν προηγουμένως δεν υπάρχει πλήρης και καθαρή εικόνα για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης», τονίζει ο κ. Χατζηχαραλάμπους, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για το θεσμικό πλαίσιο, τα τεχνικά δεδομένα των υποδομών, αλλά κυρίως τις οικονομικές παραμέτρους και τις πραγματικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται μια τέτοια ευθύνη».

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει, «είναι γνωστό ότι η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ολοκλήρωσης, με ορίζοντα το 2028, ενώ κρίσιμες υποδομές και έργα, όπως η μονάδα της Κόσιης, εξακολουθούν να βρίσκονται σε στάδιο μελετών και αξιολογήσεων». Αυτό, όπως λέει, «καταδεικνύει ότι σημαντικά τεχνικά και λειτουργικά ζητήματα παραμένουν ανοικτά».

«Ο ΕΟΑ Λάρνακας προσεγγίζει το θέμα με πλήρη αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και οικονομικά βιώσιμο μοντέλο, το οποίο να διασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία, τη σωστή λειτουργία του συστήματος και τη δίκαιη κατανομή του κόστους» συμπληρώνει ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Για τον λόγο αυτό, συνεχίζει, «επαναλαμβάνουμε με σαφήνεια ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνες σε ένα σύστημα του οποίου κρίσιμες θεσμικές, τεχνικές και οικονομικές παράμετροι δεν έχουν ακόμη πλήρως ρυθμιστεί. Η Πολιτεία οφείλει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πλαίσιο, που να παρέχει βεβαιότητα και λειτουργική βιωσιμότητα», τονίζει.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να συμβάλει υπεύθυνα σε μια σύγχρονη και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης αποβλήτων. Αυτό όμως προϋποθέτει ξεκάθαρους κανόνες, σοβαρό σχεδιασμό και πραγματική συνεργασία μεταξύ κράτους και τοπικών αρχών».