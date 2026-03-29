Σοκαριστική δολοφονία σε έπαυλη: Κληρονόμος εκατομμυρίων ο τρανς δράστης και εραστής του θύματος

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν τις 8:30, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς σε κατοικία στην οδό La Peer Drive. Οι αρχές εντόπισαν τη Ροντρίγκεζ βαριά τραυματισμένη από πολλαπλά τραύματα, ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στο νοσοκομείο. Νεκρός βρέθηκε και ο σκύλος της, ο οποίος επίσης φέρεται να πυροβολήθηκε.

Ως ύποπτος για τη δολοφονία συνελήφθη ο 27χρονος Έμιλι Έμεραλντ Βογκντ, ο οποίος κρατείται σε φυλακή στο Λίνγουντ με εγγύηση που ανέρχεται σε 3.075.000 δολάρια. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ενδοοικογενειακή διαμάχη.

Ο αδελφός του θύματος ανέφερε ότι οι ερευνητές περιέγραψαν τον Βογκντ ως «ιδιαίτερα κτητικό και εμμονικό», ενώ εκτιμάται ότι η Ροντρίγκεζ ενδεχομένως σκεφτόταν να τερματίσει τη σχέση τους, μεταδίδει η nypost.

Το ζευγάρι, που διατηρούσε σχέση περίπου έναν χρόνο, ζούσε μια ιδιαίτερα πολυτελή ζωή, με ταξίδια σε προορισμούς όπως το Άσπεν, το Σόλβανγκ και το Mammoth, καθώς και διαμονή σε ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, όπως το Ritz-Carlton στο Dana Point. Φίλοι της Ροντρίγκεζ είχαν εκφράσει απορία για τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνταν αυτός ο τρόπος ζωής.

Σύμφωνα με στοιχεία, ο Βογκντ φέρεται να ήταν ο μοναδικός κληρονόμος οικογενειακού καταπιστεύματος αξίας περίπου 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέεται με εμπορικό ακίνητο στο Sherman Oaks.

Παράλληλα, πρόσωπα από το περιβάλλον της 48χρονης ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν τον σύντροφό της, ενώ αρκετοί πίστευαν ότι επρόκειτο για άνδρα, καθώς έτσι παρουσιαζόταν.

Στενή φίλη της Ροντρίγκεζ δήλωσε ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον σύντροφό της, παρά μόνο όσα της είχε μεταφέρει η ίδια, περιγράφοντάς τον ως «υπέροχο» και δηλώνοντας ότι ήταν ερωτευμένη.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η σχέση παρουσίαζε ιδιαιτερότητες, καθώς το ζευγάρι φέρεται να ζούσε σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ άτομα που είχαν επαφή μαζί τους δεν γνώριζαν πλήρως τα στοιχεία της ταυτότητας του Βογκντ.

Ο ύποπτος εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου, με την απαγγελία κατηγοριών να αναβάλλεται για τις 29 Απριλίου, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος συνεχίζονται.

