ΒΙΝΤΕΟ: «Εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικά όπλα - Σκληρές καταγγελίες για «εγκλήματα» και συγκάλυψη με φόντο τον αφθώδη πυρετό

ΑρχικήΚοινωνίαΒΙΝΤΕΟ: «Εκτελέσεις» ζώων με κυνηγετικά όπλα - Σκληρές καταγγελίες για «εγκλήματα» και συγκάλυψη με φόντο τον αφθώδη πυρετό
 29.03.2026 - 18:23
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στιγμιότυπα στο πιο κάτω βίντεο μπορεί να ενοχλήσουν.

Σε σφοδρή καταγγελία προχώρησε ο Πρόεδρος του Κινήματος Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Νικόλας Προδρόμου, δημοσιεύοντας σκληρές εικόνες από τη θανάτωση ζώων σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Με ένα βίντεο που σοκάρει, ο κ. Προδρόμου καταγράφει λειτουργούς των υγειονομικών υπηρεσιών να εφαρμόζουν πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, πόρρω απέχουν από τα επίσημα επιστημονικά πρωτόκολλα. Ο ίδιος κάνει λόγο για «εκτελέσεις εν ψυχρώ» με τη χρήση κυνηγετικών και άλλων όπλων, διερωτώμενος δημόσια αν αυτές είναι οι «ενδεδειγμένες μέθοδοι» των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές της Λάρνακας και της Λευκωσίας περιγράφεται με μελανά χρώματα, καθώς περιοχές όπως η Δρομολαξιά, το Μενεού, τα Λειβάδια, το Γέρι και το Τσέρι θυμίζουν πλέον απέραντα «νεκροταφεία» ζώων. Πέρα από την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Προδρόμου αναδεικνύει την πλήρη οικονομική και ψυχική κατάρρευση των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου ισοπεδώνεται μπροστά στα μάτια των αρμοδίων, οι οποίοι τηρούν σιγή ιχθύος.

Στο στόχαστρο της κριτικής του Προέδρου των Κυνηγών μπαίνει σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, με τον ίδιο να εξαπολύει πυρά κατά παλαιών και νέων πολιτικών, βουλευτών και κομμάτων. Τους κατηγορεί για πλήρη απουσία και «εκκωφαντική σιωπή», η οποία, όπως σημειώνει, τους καθιστά συνένοχους στο εξελισσόμενο έγκλημα. Καταγγέλλει μάλιστα ότι η μόνη έγνοια της πολιτικής ηγεσίας παραμένει το κυνήγι των ψήφων και οι προεκλογικές εκστρατείες, την ώρα που ο κόσμος της παραγωγής καταστρέφεται.

ΠτΔ: Αισιοδοξία για νέα πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στο Κυπριακό

Την αισιοδοξία του για μετουσίωση της πολιτικής βούλησης της ελληνοκυπριακής πλευράς σε μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα φέρει αποτελέσματα στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό εξέφρασε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του μετά τη συμμετοχή του στον φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Autism», στην Αγία Νάπα.

