Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο - Η Βηρυτός καταγγέλλει παραβιάσεις από το Ισραήλ

Τα ξημερώματα της Παρασκευής ο στρατός του Λιβάνου επισήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός προέβη σε «επιθετικές πράξεις», οι οποίες παραβιάζουν την εκεχειρία. Έχουμε καταγράψει ισραηλινές επιθέσεις, καθώς και σποραδικούς βομβαρδισμούς σε διάφορα χωριά του νότιου Λιβάνου, αναφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Από την ισραηλινή πλευρά δεν υπάρχουν για την ώρα σχόλια για την καταγγελία.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων του AFP ανέφεραν ότι ακούστηκαν σφοδρά και συνεχή πυρά στα νότια προάστια της Βηρυτού γύρω στα μεσάνυχτα.

Μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου έκαναν και αυτά λόγο για πυρά κατά την έναρξη της ανακωχής 10 ημερών, που ανακοινώθηκε νωρίτερα την Πέμπτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Φαίνεται ότι ήταν «πανηγυρικοί» πυροβολισμοί για την έναρξη της εκεχειρίας, καθώς εξάλλου πολλοί είχαν βγει στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους.

Αργά μετά τα μεσάνυχτα ο στρατός του Λιβάνου έστειλε στρατιώτες για την τήρηση της τάξης, με εντολή μάλιστα να συλλαμβάνουν όποιον πυροβολεί στον αέρα.

Δύο ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα μήνυμα στη Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι αν τηρήσει την 10ήμερη κατάπαυση πυρός, θα βγει ωφελημένη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τραυματίες στο Ισραήλ

Οι Times of Israel αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις με ρουκέτες κατά οικισμών στο βόρειο Ισραήλ, ελάχιστα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχερία. Οι IDF ανέφεραν ότι μόνο μία από τις ρουκέτες έπεσε σε ανοιχτή περιοχή και οι άλλες αναχαιτίστηκαν.

Οι ισραηλινές Αρχές ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις αργά την Πέμπτη, από τους οποίους οι δύο σοβαρά.

Πρόκειται για έναν 25χρονο μοτοσικλετιστή και μία 17χρονη που χτυπήθηκαν από θραύσματα στο Καρμιέλ (και οι δύο είναι τραυματισμένοι σοβαρά), αλλά και έναν άνδρα περίπου 40 ετών στην Ναχαρίγια.



Μετά τις επιθέσεις, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε τις θέσεις των εκτοξευτών της Χεζμπολάχ.

Εν τω μεταξύ το Ισραήλ χθες μόνο χτύπησε 380 στόχους της Χεζμπολάχ -πρόσωπα και δομές υποστήριξης- στον νότιο Λίβανο.

Χαιρετίζει την κατάπαυση το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ «χαιρέτισε την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν», σύμφωνα με το κανάλι του IRNA στην πλατφόρμα Telegram.

Γκουτέρες: Όλα τα μέρη να τηρήσουν την εκεχειρία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας».

