Απλά μαγικό: Η κυπριακή φύση στο μεγαλείο της – Η στιγμή που αγρινό φέρνει στη ζωή το μικρό της – Δείτε βίντεο

22 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας: Γιορτάζουμε τη ζωή που αναγεννάται. Καλωσόρισες μικρό αγρινό.

Στις πιο άγριες και απόκρημνες πλαγιές της Κύπρου, εκεί όπου η φύση αναπνέει ακόμη ελεύθερη, ζει το αγρινό. Ένα σπάνιο και περήφανο ζώο. Το ενδημικό σύμβολο του νησιού. Αθόρυβο, δυνατό και απόλυτα δεμένο με τα βουνά του τόπου του. Κάθε άνοιξη, η ζωή ξαναγεννιέται μέσα στο δάσος. Ύστερα από περίπου πέντε μήνες κύησης, το θηλυκό αγρινό απομονώνεται σε ένα ήσυχο και ασφαλές σημείο.

Εκεί, μακριά από κινδύνους, φέρνει στον κόσμο συνήθως ένα μικρό. Τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά. Το νεογέννητο προσπαθεί σχεδόν αμέσως να σταθεί στα πόδια του. Ακόμη αδύναμο, μα καθοδηγούμενο από το ένστικτο, κάνει τα πρώτα του βήματα δίπλα στη μητέρα του.

Εκείνη το καθαρίζει, το προστατεύει και το βοηθά να βρει δύναμη μέσα από το πρώτο γάλα, πολύτιμο για την επιβίωσή του. Το αγρινό δεν είναι απλώς ένα άγριο ζώο. Είναι κομμάτι της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου. Ένα σύμβολο αντοχής, ελευθερίας και ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. Και κάθε νέα γέννηση είναι μια μικρή υπενθύμιση πως η άγρια ζωή συνεχίζει ακόμη να υπάρχει, να παλεύει και να ανθίζει.

