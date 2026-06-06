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Το φεστιβάλ που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα σου αυτό του Σαββατοκύριακο - Ένας λόγος να ανηφορίσεις στα βουνά

 06.06.2026 - 07:57
Το φεστιβάλ που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα σου αυτό του Σαββατοκύριακο - Ένας λόγος να ανηφορίσεις στα βουνά

Το Φεστιβάλ Κερασιού επιστρέφει στον Κάμπο της Τσακκίστρας στις 6 και 7 Ιουνίου, προσφέροντας ένα διήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Για δύο ημέρες, το χωριό υποδέχεται επισκέπτες με φρέσκα κεράσια, τοπικές γεύσεις, εργαστήρια, παραδοσιακούς χορούς, ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Πρόκειται για μια γιορτή αφιερωμένη στην παράδοση, την τοπική παραγωγή και το αγαπημένο κεράσι του Κάμπου, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν το ξεχωριστό αυτό προϊόν και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.

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