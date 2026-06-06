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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά το τροχαίο και την φωτιά σε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε βίντεο και εικόνες

 06.06.2026 - 08:39
Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα μετά το τροχαίο και την φωτιά σε όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε βίντεο και εικόνες

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο πρόσωπα μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, στο ύψος της Χοιροκοιτίας και είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όχημα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα που οδηγούσε 34χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτες δύο άνδρες ηλικίας 40 ετών, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 48χρονη.

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Μετά τη σύγκρουση, το όχημα του 34χρονου τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός κατάφερε να εξέλθει έγκαιρα από αυτό, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς από την πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική. 

Ο 34χρονος οδηγός και η 48χρονη μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι δύο συνεπιβάτες δεν φαίνεται να τραυματίστηκαν.

Σε έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε στους δύο οδηγούς, η ένδειξη ήταν αρνητική.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

 

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