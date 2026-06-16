Θανατηφόρο με 61χρονο: Άμεσα οι ενέργειες της Αστυνομίας για απομάκρυνση του νεκρού σκύλου - Γιατί συνελήφθη ο οδηγός

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα» ο Υπαστυνόμος Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, Τάσος Ασιήκκης, έλαβε τηλεφώνημα η Αστυνομία Λάρνακας λίγο πριν το μοιραίο τροχαίο για νεκρό σκύλο στον αυτοκινητόδρομο και το μετέφεραν στο Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου που έχει την ευθύνη για το οδικό δίκτυο παγκύπρια, το οποίο άρχισε άμεσα ενέργειες προς αποκατάσταση του προβλήματος. «Εκεί που άρχισαν να γίνονται οι ενέργειες έγινε η οδική σύγκρουση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη Εάν οι πολίτες δουν κάτι στον αυτοκινητόδρομο, για έκτακτη ανάγκη καλούν το 112 και υπάρχει και η γραμμή 199 που ουσιαστικά είναι η ίδια γραμμή με το 112 και ενώνεται με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Υπάρχει και η γραμμή 1460 για χρήσιμες πληροφορίες και παράπονα προς την Αστυνομία.

Μιλώντας και στην εκπομπή του SIGMA «Πρωτοσέλιδο», ερωτηθείς για τη σύλληψη οδηγού που ακολουθούσε τη μοτοσικλέτα του 61χρονου πριν από το θανατηφόρο, ο κ. Ασιήκκης εξήγησε ότι η έκδοση δικαστικού εντάλματος προϋποθέτει την ύπαρξη εύλογων υπονοιών για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων και αποτελεί μέρος της ανακριτικής διαδικασίας.

«Για να εκδοθεί ένα δικαστικό ένταλμα σημαίνει ότι υπήρξαν τέτοιες εύλογες υπόνοιες ότι ενδεχομένως να έχουν διαπραχθεί κάποια αδικήματα. Θα πρέπει να ανακριθεί ο ύποπτος, ώστε να διερευνηθεί κάθε παράμετρος της υπόθεσης», ανέφερε.