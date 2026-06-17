Σταύρος Φλώρος: Είχε σοβαρή επιπλοκή στο χειρουργείο του - Δείτε βίντεο

Την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής του πέρασε ο Σταύρος Φλώρος, με την ψυχολογία του να είναι στα χειρότερά της, όπως εξομολογήθηκε.

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