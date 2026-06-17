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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Εκτοξεύεται το ποσό της επόμενης κλήρωσης - Πόσα εκατομμύρια μοιράζει

 17.06.2026 - 07:48
Τζόκερ: Εκτοξεύεται το ποσό της επόμενης κλήρωσης - Πόσα εκατομμύρια μοιράζει

€2.100.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της ΠΕΜΠΤΗΣ 18/06/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε κατά τη διαλογή της 3080ηςκλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 7, 13, 21, 44

Τζόκερ ο αριθμός: 11

Οι κληρώσεις Τζόκερ της Allwyn πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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