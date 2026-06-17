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ΥΓΕΙΑ

Έλληνας καθηγητής εξηγεί πώς το ελαιόλαδο αλλάζει το μικροβίωμα του εντέρου μας

 17.06.2026 - 07:34
Έλληνας καθηγητής εξηγεί πώς το ελαιόλαδο αλλάζει το μικροβίωμα του εντέρου μας

«Έχει αποδειχθεί, τόσο σε εργαστηριακές μελέτες όσο και σε μικρότερες πρόσφατες κλινικές έρευνες, ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να επηρεάζει θετικά τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο προστατευτικού οικοσυστήματος» δήλωσε στο Πρακτορείο FM ο επίκουρος καθηγητής Δημόσιας Υγείας του Yale Τάσος Κυριακίδης.

Το ερευνητικό έργο του εστιάζει στη σχέση διατροφής, υγείας και ελαιολάδου. Ο διεθνούς φήμης επιστήμονας μιλά με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έπαιξε ως ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο 3o «ELIA Lesvos Confest - Έλαιον Πάντων Βάλσαμον Εστί», που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη 27-30 Μαΐου, με την στήριξη του ΕΚΠΑ, του Yale University και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

Ελαιόλαδο και έντερο: Στόχος ένα πιο υγιές περιβάλλον

«Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με μετατόπιση της ισορροπίας προς βακτήρια που συνδέονται με καλύτερους δείκτες υγείας. Το μικροβίωμα έχει άμεση και καθοριστική σχέση με το ανοσοποιητικό σύστημα. Επομένως, κάθε παρέμβαση που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και δυνητικά, να επηρεάσει νοσήματα που σχετίζονται με αυτό» πρόσθεσε.

Όσο αφορά το μεταβολικό σύνδρομο σύμφωνα με μελέτη της ομάδας του, έχει φανεί ότι μπορεί να επιτευχθεί σταθεροποίηση, ή ακόμη και μείωση δεικτών του μεταβολικού συνδρόμου, έπειτα από τη λήψη ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις, συμπληρωματικά μιας ισορροπημένης διατροφής, μέσα σε διάστημα 12-16 εβδομάδων. Είναι κάτι που όπως λέει, μεταφράζεται σε καλύτερη πρόγνωση για τους ασθενείς.

«Με βάση τα ευρήματα της μελέτης μας, προχωρούμε σε νέες έρευνες προκειμένου να διερευνήσουμε κατά πόσο η χορήγηση ελαιολάδου υψηλής περιεκτικότητας σε φαινόλες, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε άτομα με προδιαβήτη, ή αυξημένο μεταβολικό κίνδυνο. Παράλληλα, εξετάζουμε εάν σε άτομα που έχουν ήδη διαγνωστεί με διαβήτη, μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση της νόσου και στη βελτίωση της κλινικής τους εικόνας. Το επόμενο ερευνητικό μας πρόγραμμα αφορά ομάδα διαβητικών ασθενών, με στόχο να αξιολογήσουμε εάν η συστηματική χρήση αυτού του ελαιολάδου μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου και να περιορίσει τις επιπτώσεις της» κατέληξε.

Πηγή: lifo.gr

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