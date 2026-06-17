Νέο Android κινητό; Αλλάξε αμέσως αυτές τις 4 ρυθμίσεις

1. Φωτεινότητα: κλείσε την αυτόματη ή ρίξε τη βάση

Η αυτόματη (adaptive) φωτεινότητα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στα περισσότερα νέα Android. Χάρη σε έναν αισθητήρα, το κινητό ανεβάζει τη φωτεινότητα όταν βρίσκεσαι σε έντονο φως, όπως στον ήλιο, και τη χαμηλώνει όταν επιστρέφεις σε σκοτεινό χώρο. Θεωρητικά αυτό βελτιώνει την αυτονομία, στην πράξη όμως πολλοί χρήστες παραπονιούνται ότι όταν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, η οθόνη γίνεται δυσανάγνωστη και η μπαταρία αδειάζει πιο γρήγορα από το να ρυθμίζεις μόνος σου τη φωτεινότητα.



Η επίδραση στη μπαταρία εξαρτάται από τη συσκευή και τη χρήση. Αν είσαι συχνά έξω, η οθόνη πρέπει διαρκώς να ανεβάζει φωτεινότητα για να αντισταθμίσει το φως, κάτι που επηρεάζει την αυτονομία. Για να την απενεργοποιήσεις, πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και πάτα τον διακόπτη δίπλα στην Αυτόματη φωτεινότητα. Εναλλακτικά, κράτησέ τη ενεργή αλλά κατέβασε τη βασική φωτεινότητα με το ρυθμιστικό από πάνω.

2. Χρόνος αναμονής οθόνης: αύξησέ τον ή μείωσέ τον

Μετά από λίγη ώρα αδράνειας, η οθόνη σβήνει μόνη της για εξοικονόμηση μπαταρίας. Το πρόβλημα είναι ότι η προεπιλογή των 30 δευτερολέπτων είναι συχνά πολύ σύντομη: αν διαβάζεις κάτι χωρίς να αγγίζεις την οθόνη, μπορεί να σβήσει στη μέση μιας σελίδας. Αλλάζοντάς το σε ένα ή δύο λεπτά κερδίζεις άνεση, ενώ όποιος θέλει ακόμα πιο σύντομο χρόνο μπορεί να τον μειώσει.



Για να το αλλάξεις, πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη > Χρόνος αναμονής οθόνης. Θα δεις επιλογές από 15 δευτερόλεπτα μέχρι 10 λεπτά. Σε ορισμένες συσκευές, όπως το Samsung Galaxy S25 Ultra, υπάρχει και η επιλογή να μένει η οθόνη αναμμένη όσο την κοιτάς — χρησιμοποιεί την μπροστινή κάμερα για να εντοπίζει το πρόσωπό σου. Είναι χρήσιμη για όποιον τη θέλει, αν και μπορείς άνετα να την αφήσεις ανενεργή.

3. Καρφίτσωμα οθόνης για περισσότερη ασφάλεια

Το καρφίτσωμα οθόνης (screen pinning) σου επιτρέπει να «κλειδώσεις» την ενεργή εφαρμογή ώστε να μην μπορεί κάποιος να βγει από αυτήν. Είναι ιδανικό όταν δίνεις το κινητό σου σε φίλο ή γνωστό για να δει κάτι συγκεκριμένο, χωρίς να θες να περιηγηθεί ελεύθερα στη συσκευή. Βοηθάει επίσης όταν το έχεις στην τσέπη και δεν θες να αλλάζει εφαρμογές μόνο του — για παράδειγμα, καρφιτσώνοντας το πρόγραμμα μουσικής.



Πρώτα πρέπει να ενεργοποιήσεις τη λειτουργία: πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Ασφάλεια (ή Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας στα Samsung) και πάτα τον διακόπτη δίπλα στο «Να επιτρέπεται το καρφίτσωμα εφαρμογών». Για να καρφιτσώσεις μια εφαρμογή, άνοιξε την επισκόπηση πρόσφατων εφαρμογών, πάτα το εικονίδιο της εφαρμογής στην κορυφή και διάλεξε την επιλογή καρφιτσώματος. Για να την ξεκαρφιτσώσεις, κρατάς πατημένα τα πλήκτρα πλοήγησης. Για επιπλέον ασφάλεια, μπορείς να ζητάς PIN, μοτίβο ή κωδικό κάθε φορά που ξεκαρφιτσώνεις.

4. Κλείδωμα της κάρτας SIM

Οι περισσότεροι κλειδώνουν το κινητό με κωδικό αλλά ξεχνούν να κλειδώσουν την κάρτα SIM — το εξάρτημα που το συνδέει στα δίκτυα. Αν κάποιος κλέψει το κινητό σου, βγάλει τη SIM και τη βάλει σε άλλη συσκευή, με ενεργό κλείδωμα δεν θα μπορεί να την χρησιμοποιήσει για κλήσεις, μηνύματα ή υποκλοπή κωδικών μίας χρήσης (OTP).



Για να το ενεργοποιήσεις, πήγαινε στις Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα κάρτας SIM στα περισσότερα Android, ή Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και απόρρητο > Περισσότερες ρυθμίσεις ασφαλείας > Ασφάλεια SIM στα Samsung. Θα χρειαστείς το PIN της SIM από τον πάροχό σου, το οποίο συνήθως βρίσκεις στις ρυθμίσεις ασφαλείας του λογαριασμού σου ή ζητώντας το από εξυπηρέτηση πελατών. Μόλις ενεργοποιηθεί, καλό είναι να το αλλάξεις σε δικό σου αριθμό. Από εκεί και πέρα, το κινητό θα ζητά αυτό το PIN κάθε φορά που κάνει επανεκκίνηση.

Μερικά ακόμα πράγματα πριν το χρησιμοποιήσεις

Πέρα από τις ρυθμίσεις, αξίζει να βεβαιωθείς ότι μπορείς να εντοπίσεις και να ανακτήσεις τη συσκευή μέσω του Find My Device, ενεργοποιώντας το από τις ρυθμίσεις Ασφάλειας και απορρήτου και συνδέοντάς το με τον λογαριασμό Google. Καλό είναι επίσης να προσαρμόσεις τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων (το μενού που κατεβαίνει από πάνω) με το εικονίδιο μολυβιού, ώστε να βλέπεις πρώτα ό,τι χρησιμοποιείς συχνά — στα Samsung με One UI 8.5 χρειάζεται να πατήσεις Επεξεργασία δύο φορές.

Τέλος, μπορείς να εγκαταστήσεις ένα πληκτρολόγιο όπως το Gboard, μια εφαρμογή μηνυμάτων όπως το Google Messages, να προσθέσεις widgets και να βάλεις έναν πιο φιλικό προς το απόρρητο browser όπως ο Firefox ή ο Brave. Αν η συσκευή σου έχει πάνω από 8GB RAM, σκέψου να απενεργοποιήσεις το RAM Plus, μια νεότερη λειτουργία που χρησιμοποιεί χώρο αποθήκευσης ως πρόσθετη μνήμη και ενδέχεται να επιβραδύνει το κινητό.

Πηγή: techblog.gr