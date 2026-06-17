Ληστεία στη Λεμεσό βγαλμένη από ταινία: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε διανομέα φαγητού

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 11:45 χθες το βράδυ, 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Επισκοπής για παράδοση παραγγελίας, έχοντας ως συνεπιβάτη δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διαδρομή τους, τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τούς προσέγγισαν και, υπό την απειλή μαχαιριών, τους έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και συλλογή στοιχείων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.