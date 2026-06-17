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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ληστεία στη Λεμεσό βγαλμένη από ταινία: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε διανομέα φαγητού

 17.06.2026 - 07:11
Ληστεία στη Λεμεσό βγαλμένη από ταινία: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μαχαίρι σε διανομέα φαγητού

Υπόθεση ληστείας διερευνά η Αστυνομία στην Επισκοπή, μετά από καταγγελία ότι δύο πρόσωπα δέχθηκαν επίθεση από τρεις κουκουλοφόρους, οι οποίοι φέρονται να τους απέσπασαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 11:45 χθες το βράδυ, 31χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε περιοχή της Επισκοπής για παράδοση παραγγελίας, έχοντας ως συνεπιβάτη δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διαδρομή τους, τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες τούς προσέγγισαν και, υπό την απειλή μαχαιριών, τους έκλεψαν τη μοτοσικλέτα, χρηματικό ποσό και τρία κινητά τηλέφωνα.

Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις και συλλογή στοιχείων.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

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