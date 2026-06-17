Καταδίωξη στο Παραλίμνι: 25χρονος παρέσυρε αστυνομικό με μοτοσικλέτα - Αναστάληκε η άδεια οδήγησής του

Υπόθεση αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, κατοχής ναρκωτικών, καθώς και διάπραξης σοβαρών αδικημάτων τροχαίας, διερευνά η Αστυνομία εναντίον 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας, ο οποίος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδικήματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου τροχαίας χθες το μεσημέρι, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 χθες το μεσημέρι, ενώ μέλη του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών – ΕΟΜΟ, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, διενεργούσαν τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Παραλιμνίου–Δερύνειας, αντιλήφθηκαν 25χρονο να οδηγεί μοτοσικλέτα, χωρίς να φέρει προστατευτικό κράνος και τον κάλεσαν να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 25χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και άλλαξε πορεία, με αποτέλεσμα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας από τους αστυνομικούς να χτυπηθεί από τη μοτοσικλέτα και να τραυματιστεί στο χέρι, ενώ στη συνέχεια η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε στο σημείο.

Τα μέλη της Αστυνομίας υπέβαλαν τον 25χρονο σε έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκε στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα οδηγού της μοτοσικλέτας του, ένας σπαστήρας με ίχνη φυτικής ύλης που πιστεύεται ότι είναι κάνναβη.

Ο 25χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, με ένδειξη 21 αντί μέχρι 9 μg% που είναι το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών και συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα.

Ακολούθως ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και έλαβε εξιτήριο. Στο νοσοκομείο έτυχε ιατρικών εξετάσεων και το μέλος της Αστυνομίας, που επίσης έλαβε εξιτήριο.



Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών ανακρίσεων, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο ενώπιον δικαστηρίου για εκδίκαση υποθέσεων διάπραξης ποινικών αδικημάτων, καθώς και παραβάσεων τροχαίας. Στον 25χρονο επιδόθηκε επιστολή αναστολής της άδειας οδήγησης του.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου και η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζουν τις εξετάσεις.