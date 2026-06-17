Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΜε τον Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα η Ολγκίν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα η Ολγκίν

 17.06.2026 - 13:41
Με τον Γεραπετρίτη συναντήθηκε στην Αθήνα η Ολγκίν

Συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είχε την Τετάρτη στην Αθήνα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, κατά τη συνάντηση ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προς την εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος, στο πλαίσιο των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα, με στόχο την επίτευξη της επανεκκίνησης των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη της κ. Ολγκίν στην Αθήνα πραγματοποιείται σε συνέχεια των επαφών της με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στην Κύπρο, ενώ συναντήθηκε ήδη και με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο «αντίο» του Χρίστου Σιάηλου: Συγκλονίζει το μήνυμα των συναθλητών και φίλων του
Έπιασαν επ' αυτοφώρω ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις μέσα σε τζαμί στη Τουρκία - Δείτε φωτογραφίες
Εικόνα ντροπής σε κοιμητήριο της Λάρνακας: Πολίτης έμεινε άφωνος με αυτό που αντίκρισε - Φωτογραφία
VIDEO: Σοκ για γνωστό Κύπριο tiktoker - Δέχθηκε γροθιά ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση
Παιδιά με καρκίνο αναρρώνουν δίπλα σε τρυπάνια στο Μακάρειο - Οι εικόνες που σοκάρουν και οι δεσμεύσεις που δεν τηρήθηκαν - Βίντεο
Ταλαιπωρία για οδηγούς: Πάρκαραν και στις δύο πλευρές και μπλόκαραν δρόμο - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταδίωξη στο Παραλίμνι: 25χρονος παρέσυρε αστυνομικό με μοτοσικλέτα - Αναστάληκε η άδεια οδήγησής του

 17.06.2026 - 13:38
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική - Αν δεν συμμορφωθούν θα τους ξαναβομβαρδίσουμε

 17.06.2026 - 14:05
«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

Η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας επέλεξε να ανοίξει τα χαρτιά της, εν μέσω του έντονου δημόσιου διαλόγου και του μεγάλου ενδιαφέροντος που περιβάλλει το υπό εξέλιξη πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

«Κράτος Μαφία»: Απέχουν από τον χειρισμό του πορίσματος Σαββίδης και Αγγελίδης – Συγκλήθηκε εκτάκτως το Εισαγγελικό Συμβούλιο

  •  17.06.2026 - 12:28
Ολομέλεια Βουλής: Κλείδωσε το «παζλ» των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών – Δείτε όλα τα ονόματα

Ολομέλεια Βουλής: Κλείδωσε το «παζλ» των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών – Δείτε όλα τα ονόματα

  •  17.06.2026 - 11:12
Υπουργικό: Διορίζει ανεξάρτητους ερευνητές για το «Κράτος Μαφία»

Υπουργικό: Διορίζει ανεξάρτητους ερευνητές για το «Κράτος Μαφία»

  •  17.06.2026 - 12:34
Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα: Μαχαίρωσε τρία άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο - Φωτογραφίες από τη σκηνή

Απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα: Μαχαίρωσε τρία άτομα έξω από νυχτερινό κέντρο - Φωτογραφίες από τη σκηνή

  •  17.06.2026 - 11:42
Άννα Αριστοτέλους: Άκυρη η διαθεσιμότητα της – Ζητά την άμεση τοποθέτηση της ως Γενική Διευθύντρια

Άννα Αριστοτέλους: Άκυρη η διαθεσιμότητα της – Ζητά την άμεση τοποθέτηση της ως Γενική Διευθύντρια

  •  17.06.2026 - 10:18
«Χτύπημα» στις φθηνές αγορές από Temu και Shein – «Ο καταναλωτής είναι ο μεγάλος χαμένος»

«Χτύπημα» στις φθηνές αγορές από Temu και Shein – «Ο καταναλωτής είναι ο μεγάλος χαμένος»

  •  17.06.2026 - 14:11
Αναστάτωση στη Λεμεσό: Φορτηγό έπιασε φωτιά - Έτρεχε η Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

Αναστάτωση στη Λεμεσό: Φορτηγό έπιασε φωτιά - Έτρεχε η Πυροσβεστική - Δείτε βίντεο

  •  17.06.2026 - 06:33
Τζόκερ: Εκτοξεύεται το ποσό της επόμενης κλήρωσης - Πόσα εκατομμύρια μοιράζει

Τζόκερ: Εκτοξεύεται το ποσό της επόμενης κλήρωσης - Πόσα εκατομμύρια μοιράζει

  •  17.06.2026 - 07:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα