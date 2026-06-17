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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική - Αν δεν συμμορφωθούν θα τους ξαναβομβαρδίσουμε

 17.06.2026 - 14:05
Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι τελική - Αν δεν συμμορφωθούν θα τους ξαναβομβαρδίσουμε

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, αν δεν συμμορφωθεί αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. 

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, αν δεν συμμορφωθεί αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. 

Συγκεκριμένα έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία με το Ιράν, η οποία πρόκεται να υπογραφεί, εκτός απροόπτου την Παρασκευή στη Γενεύη δήλωσε:

Το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», σημείωσε.

«Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ξαναρίχνουμε βόμβες», πρόσθεσε για να καταλήξει λέγοντας ότι δεν το Ιράν δεν έχει σωστή συμπεριφορά εδώ και 47 χρόνια.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι μιλούν στα ΜΜΕ στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, με τις δηλώσεις τους να επικεντρώνονται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει 99,99% πιθανότητα το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

«Αυτό που χαροποιεί πραγματικά είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Και η τιμή του πετρελαίου έχει καταρρεύσει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Αυτό λέει περισσότερα από οποιαδήποτε λέξη».

Πρόσθεσε ότι θα συζητήσει εμπορικά ζητήματα με τον Αλ-Σίσι, καθώς και το θέμα της διαμάχης σχετικά με το Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης, το οποίο αποτελεί πηγή πολιτικών εντάσεων μεταξύ της Αιγύπτου και της Αιθιοπίας.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος εξέφρασε τη «μεγάλη εκτίμησή» του για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Ανέφερε ότι η Αίγυπτος αναμένει την ανακοίνωση της τελικής συμφωνίας «ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε κατάλληλα και να εκφράσουμε τις θετικές απόψεις και τις προοπτικές μας».

Επανερχόμενος στο θέμα της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι είναι «πολύ ισχυρή».

«Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, αλλά είναι πολύ ισχυρή», είπε.

«Αυτές που είναι πραγματικά ευχαριστημένες είναι οι αγορές», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό μέσα στις επόμενες «μία ή δύο ημέρες».

Ερωτηθείς αν η συμφωνία είναι «τελική», ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν είναι τελική».

«Είναι ένα Μνημόνιο Συνεργασίας. Και αν δεν μου αρέσει, θα ξαναρχίσουμε να τους πυροβολούμε, να ρίχνουμε βόμβες πάνω στα κεφάλια τους. Αν δεν μου αρέσει, αν δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα ξαναρχίσουμε αμέσως να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους», είπε χαρακτηριστικά.

Updated: a minute ago
 

 

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