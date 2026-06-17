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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Ζητά παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Επίθεση σε Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ

 17.06.2026 - 14:53
ΑΚΕΛ: Ζητά παραίτηση Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα μετά το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς - Επίθεση σε Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ

Το Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, όσα εδώ και χρόνια καταγγέλλονται για τη διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για φαινόμενα διαπλοκής, κατάχρησης εξουσίας, σύγκρουσης συμφερόντων και απαξίωσης των θεσμών, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που χρήζουν πλήρους διερεύνησης.

Το κόμμα ζητά την παραίτηση του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται η διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της διαδικασίας διερεύνησης.

Παράλληλα, καλεί την ηγεσία του ΔΗΣΥ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για τα ευρήματα του πορίσματος, ενώ θέτει ερωτήματα και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για τη σχέση του με την προηγούμενη διακυβέρνηση.

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση ώστε, όπως αναφέρει, να αποδοθούν ευθύνες και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, υπογραμμίζοντας ότι

Αυτούσια η ανακοίνωση: 

«Το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς επιβεβαίωσε όσα γνωρίζει ο κόσμος όλος για τα έργα και τις ημέρες του Νίκου Αναστασιάδη και της κυβέρνησης ΔΗΣΥ. Διαπλοκή, εξευτελισμός του κράτους, ποδηγέτηση των θεσμών, κατάχρηση εξουσίας, σκάνδαλα, σύγκρουση συμφέροντος και όλα αυτά για να συντελεστεί ένα φαγοπότι δισεκατομμυρίων πάνω στην πλάτη του λαού. Ο κυπριακός λαός δεν περίμενε το Πόρισμα για να μάθει ποιος είναι ο Νίκος Αναστασιάδης και ότι η διακυβέρνησή του είναι ντροπή για τη χώρα. Τώρα όμως, με το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, κρίνονται εκ νέου και ξεσκεπάζονται όλοι οι άλλοι, οι συνεργοί και οι συνήγοροί του.

–        Δεν αρκεί να αυτοεξαιρεθούν από τη διερεύνηση ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Να παραιτηθούν πρέπει, εδώ και τώρα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οποιαδήποτε είδους ποινική διερεύνηση θα καταλήξει στην κρίση του Γενικού Εισαγγελέα. Πώς μπορεί να υπάρξει αντικειμενική κι αμερόληπτη διαδικασία ενόσω στην ηγεσία της Εισαγγελίας βρίσκονται δύο διορισμένοι από τον Νίκο Αναστασιάδη οι οποίοι ήταν και οι ίδιοι προσωπικά μέλη της κυβέρνησης που έστησε όλο αυτό το κύκλωμα διαπλοκής;

–        Η ηγεσία του ΔΗΣΥ ως πότε θα κρύβεται; Νομίζουν ότι πείθουν κανένα όταν δηλώνουν εκ του ασφαλούς ότι θέλουν διερεύνηση, την στιγμή που γνωρίζουν ότι η Εισαγγελία είναι στα χέρια του συστήματος Αναστασιάδη; Παραμένουν άραγε περήφανοι για τον Νίκο Αναστασιάδη και την κυβέρνησή του; Και τελικά, όταν ισχυρίζονται ότι έσωσαν την χώρα εννοούν αυτό το πέλαγος σκανδάλων και βρωμιάς;

–        Ο δε Νίκος Χριστοδουλίδης επιμένει άραγε ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν ήταν διεφθαρμένη; Συναισθάνεται πόσο εκτεθειμένος είναι και ο ίδιος ως παιδί και προϊόν αυτού του συστήματος;

Το ΑΚΕΛ διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην διαφύγει κι αυτή τη φορά ο Νίκος Αναστασιάδης και το κύκλωμά του από τη Δικαιοσύνη. Να μην αφεθούν τα πλοκάμια του να εμποδίσουν το έργο της δίωξης και της δικαιοσύνης. Είναι το ελάχιστο χρέος προς τον κυπριακό λαό ο οποίος την ώρα που βίωνε κουρέματα, εκποιήσεις, φτωχοποίηση έβλεπε μια διαπλεκόμενη ελίτ να συσσωρεύει ιλιγγιώδη πλούτη».

 

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Η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας επέλεξε να ανοίξει τα χαρτιά της, εν μέσω του έντονου δημόσιου διαλόγου και του μεγάλου ενδιαφέροντος που περιβάλλει το υπό εξέλιξη πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

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