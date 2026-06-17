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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπειρα φόνου: Οκτώ μέρες στη φυλακή ο 21χρονος που επιτέθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο - Χειροπέδες και σε δεύτερο πρόσωπο

 17.06.2026 - 15:20
Απόπειρα φόνου: Οκτώ μέρες στη φυλακή ο 21χρονος που επιτέθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο - Χειροπέδες και σε δεύτερο πρόσωπο

Διάταγμα οκταήμερης κράτησης για τον 21χρονο Ισραηλινό εξέδωσε το δικαστήριο σχετικά με τα μαχαιρώματα στην Αγία Νάπα.

Την ίδια ώρα για την ίδια υπόθεση η Αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη δεύτερου προσώπου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Πρόκειται για 22χρονο ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξέσπασε καβγάς μεταξύ νεαρών. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 21χρονος φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι τραυματίζοντας τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους και δύο φρουρούς ασφαλείας που επιχείρησαν να παρέμβουν για να τερματίσουν τη συμπλοκή.

Από τους τραυματίες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε μαχαιριά στην κοιλιακή χώρα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ δεύτερος τραυματίστηκε στο πόδι. Τραύματα έφεραν επίσης ο νεαρός που φέρεται να εμπλεκόταν στον καβγά καθώς και ο φίλος του υπόπτου.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για νοσηλεία, με την κατάσταση ενός εκ των τραυματιών να κρίνεται σοβαρή.

Ο 21χρονος συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας και ανακρίνεται για την υπόθεση, ενώ εναντίον του διερευνώνται αδικήματα που αφορούν απόπειρα φόνου, καθώς και άλλα αυτόφωρα αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

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