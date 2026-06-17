Πραγματοποιήθηκε το «Unveiled Era» Charity Fashion Show στη Λεμεσό

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το ModelPro Agency σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων & Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, με στόχο την ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου και την προώθηση του μηνύματος «Μόδα με Σκοπό».

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Μαρία Κορτζιά, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Νεοκλής Παρίδης και ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, κ. Άδωνις Γιασεμίδης.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές των EDGE Boutique και KOUROSS, με τις δημιουργίες της Oxette και των Οπτικών Νικολαΐδη να ολοκληρώνουν αρμονικά τις εμφανίσεις των μοντέλων.

Presenter Sponsor της εκδήλωσης ήταν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), Car Sponsor η Volvo και Mega Sponsor η Vashiotis Group.

Gold Sponsor

• Iolouma Developments

Silver Sponsors

• Mijenta Tequila

• P. David Group

Sponsors

• Christiana Hartmann Therabeauty Fitness Studio

• Ypera Ασφαλιστική

• Orphanos Group

• Bellissimo Clinic

• L. Lisandrou Construction

• The Ship Inn Bar Restaurant

• Davines Sustainable Haircare

• Εν Οίκω Δημιουργίες

• Victoria Tents

Supporters

• Demosthenis M. Headpiece Designer

• Be Glamour

• Pupa Milano

• Be Snob

• Vakis Hair Design

• Εύρηκα Senses

• Andreas Pissides Dog Trainer

Media Sponsor: Mix FM

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς, συνεργάτες, μοντέλα, συντελεστές και παρευρισκόμενους για τη στήριξη και τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Το «Unveiled Era» ανέδειξε τη δύναμη της μόδας ως μέσου κοινωνικής προσφοράς, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης προς τα παιδιά με καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους.

#Μόδα με Σκοπό.