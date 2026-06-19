Έβαλαν φωτιά σε όχημα 23χρονης στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο μετέβηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας. Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν, προκύπτουν ενδείξεις ότι η φωτιά στο όχημα τέθηκε κακόβουλα.

Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις το πρωί σήμερα, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά.