Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, γιορτάζουν οι:

Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία *

Ιούδας

Ζώσιμος, Ζώσης, Ζήσιμος, Ζήσης, Ζωσιμαίος, Ζώσα, Ζωσιμαία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.