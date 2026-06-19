Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

 19.06.2026 - 06:40
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην Ορόκλινη: Δείτε εικόνα από τη σκηνή της τραγωδίας που έχασαν τη ζωή τους οι δύο γυναίκες
Νεκρό 11χρονο αγόρι που έκανε ποδήλατο και παρασύρθηκε από απορριμματοφόρο στην Ιταλία
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
«Έφυγε» νωρίς ο Δημήτρης Τσαδιώτης: Ήταν μόλις 58 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Διπλή τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρές δύο γυναίκες στη θάλασσα
Τράκαρε με κλεμμένο όχημα, εξαφανίστηκε και «έσβησε» στην Εντατική - Λεπτομέρειες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

 19.06.2026 - 06:35
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου

 19.06.2026 - 06:49
ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

Συνεχίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών και ομολόγων του για την πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες σε διάφορα θέματα, θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

ΠΔΠ, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή συζητά ο ΠτΔ στις Βρυξέλλες - Ολοκληρώνεται η Κυπριακή Προεδρία

  •  19.06.2026 - 07:30
Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

Το «Κράτος Μαφία» και η ώρα των πολιτικών λογαριασμών

  •  19.06.2026 - 06:22
Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

  •  19.06.2026 - 06:35
Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα κέρδη, οι ανησυχίες και τα «αγκάθια» των επόμενων 60 ημερών

Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Τα κέρδη, οι ανησυχίες και τα «αγκάθια» των επόμενων 60 ημερών

  •  19.06.2026 - 06:59
Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

Από τα αεροπορικά ταξίδια στις εκποιήσεις και στα ενοίκια - Πώς άλλαξαν οι καταγγελίες των καταναλωτών μέσα σε δύο χρόνια

  •  19.06.2026 - 06:30
Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

Ξέσπασε φωτιά σε οικία τα ξημερώματα - Υποψίες για βλάβη σε φωτοβολταϊκά

  •  19.06.2026 - 06:25
«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

«Μπερδεμένος» ο καιρός... Έρχονται ψηλές θερμοκρασίες με βροχές και καταιγίδες

  •  19.06.2026 - 06:40
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 23χρονης στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Έβαλαν φωτιά σε όχημα 23χρονης στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  19.06.2026 - 06:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα