Κάμερες σε κάθε σχολείο: Τι αλλάζει; Ποιος έχει το κλειδί της πρόσβασης;

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έχει σταλθεί, υπενθυμίζει στις διευθύνσεις τις διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης (CCTV) στα δημόσια σχολεία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση διαχείριση περιστατικών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα, περισσότερα από 100 δημόσια σχολεία έχουν εγκατεστημένα συστήματα βιντεοπαρακολούθησης, στο πλαίσιο της πολιτικής που υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας για ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στις κάμερες

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, σε κάθε σχολική μονάδα όπου λειτουργεί Κλειστό Κύκλωμα Βιντεοπαρακολούθησης θα πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο υπεύθυνο πρόσωπο για την πρόσβαση στο κεντρικό καταγραφικό σύστημα (DVR/NVR).

Την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει συνήθως ο διευθυντής ή η διευθύντρια του σχολείου ή άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού. Παράλληλα, συστήνεται να ορίζεται και αντικαταστάτης, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στο υλικό όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Στόχος η άμεση αντιμετώπιση περιστατικών

Οι οδηγίες προβλέπουν ότι σε περίπτωση περιστατικού που απαιτεί διερεύνηση, το αρμόδιο πρόσωπο θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον οικείο αστυνομικό σταθμό, ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διατήρηση του καταγεγραμμένου υλικού. Όπως επισημαίνεται, τα δεδομένα που καταγράφονται από τις κάμερες πρέπει να είναι διαθέσιμα στις ανακριτικές αρχές το συντομότερο δυνατό, πριν από τη διαγραφή τους σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ασφάλεια χωρίς να παραβιάζονται δικαιώματα

Η χρήση καμερών στα σχολεία εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Από τη μία πλευρά, θεωρείται εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη περιστατικών βίας, βανδαλισμών και άλλων παραβατικών συμπεριφορών. Από την άλλη, τίθενται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σεβασμού της ιδιωτικότητας.

Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία των συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και προστασίας των δικαιωμάτων των μαθητών και του προσωπικού.